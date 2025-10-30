Marche, vertice della sicurezza nazionale: un primato da consolidare.

Le Marche si attestano, per la terza volta consecutiva, al vertice della sicurezza nazionale, un primato prestigioso riconosciuto oggi a Roma dal Censis e Verisure.

La conferma giunge da un’analisi approfondita, annuale, che valuta l’indice di sicurezza a livello domestico e territoriale in ogni regione italiana, offrendo un quadro dettagliato della percezione di sicurezza e della resilienza del tessuto sociale.

Il punteggio di 118,8 ottenuto dalle Marche posiziona la regione in una posizione di leadership inequivocabile, contrastando nettamente con la performance del Lazio, che si colloca in coda alla classifica.

Questo dato non è un mero numero, ma il riflesso di un impegno strutturale e di una cultura della legalità che permea l’intera regione.

Il riconoscimento andato alle Marche non si limita a celebrare l’efficienza delle forze dell’ordine, sebbene il loro ruolo sia, ovviamente, fondamentale.

Piuttosto, esso sottolinea un ecosistema di sicurezza ben più ampio, che include l’azione preventiva, la collaborazione tra istituzioni e la partecipazione attiva dei cittadini.

L’analisi del Censis e Verisure tiene conto di variabili complesse: dalla percezione della criminalità, alla presenza di sistemi di allarme, alla qualità dei servizi di emergenza, fino al livello di fiducia nei confronti delle autorità.

Questo primato confermato non è un punto d’arrivo, ma uno stimolo a consolidare ulteriormente le politiche di sicurezza e a promuovere un modello di sviluppo che ponga la qualità della vita e la protezione dei cittadini al centro delle priorità.

È una responsabilità condivisa che coinvolge enti locali, associazioni di volontariato e la stessa collettività marchigiana, chiamata a mantenere viva l’attenzione e a contribuire con il proprio senso civico alla costruzione di comunità sicure, coese e accoglienti.

Il successo delle Marche rappresenta un esempio virtuoso che può ispirare altre regioni, dimostrando che un approccio olistico alla sicurezza, fondato sulla prevenzione, sulla collaborazione e sulla partecipazione, è la chiave per garantire un futuro più sereno e prospero per tutti.