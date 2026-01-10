Marche, Vicepresidente nell’Iniziativa Adriatico-Ionica: un ruolo chiave

- PUBBLICITA -

La Regione Marche assume un ruolo di primo piano nel panorama della cooperazione transnazionale grazie alla nomina di Giacomo Bugaro, Assessore allo Sviluppo Economico, a Vice Presidente della Fondazione Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico-Ionica.

La designazione, formalizzata su incarico del Presidente regionale Francesco Acquaroli, posiziona Bugaro come figura chiave nel Consiglio di Amministrazione dell’organismo, riflettendo un impegno strategico a livello macroregionale.

L’Iniziativa Adriatico-Ionica, sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri, si configura come un ponte diplomatico ed economico tra le regioni e gli Stati che costeggiano il bacino adriatico-ionico.

Il suo mandato trascende i confini nazionali, perseguendo obiettivi di sviluppo sostenibile, potenziamento delle infrastrutture e un’integrazione più profonda all’interno del tessuto europeo.

Questa iniziativa rappresenta un volano per la promozione di sinergie e la condivisione di risorse, mirando a colmare lacune infrastrutturali e a stimolare la crescita inclusiva in un’area geografica di cruciale importanza strategica per l’Italia.

L’incarico conferito a Bugaro non è un mero atto formale, ma un riconoscimento del crescente peso della Regione Marche nel contesto della cooperazione internazionale.

Bugaro stesso ha espresso profonda gratitudine al Presidente Acquaroli per la fiducia accordata, sottolineando come questa nomina rafforzi il ruolo attivo della Regione Marche nel dialogo macroregionale, un’arena sempre più rilevante per la definizione di politiche e strategie di sviluppo.

La partecipazione attiva alla Fondazione si traduce in un’opportunità tangibile per valorizzare il patrimonio culturale, naturale ed economico del territorio marchigiano, proiettandolo verso un futuro di crescita condivisa e sostenibile.

L’accoglienza entusiastica del Presidente della Fondazione, l’Ambasciatore Giovanni Castellaneta, sottolinea la riconosciuta preparazione e l’esperienza istituzionale di Bugaro, evidenziando la sua capacità di contribuire attivamente alla realizzazione degli obiettivi dell’Iniziativa Adriatico-Ionica.

In un contesto globale caratterizzato da sfide complesse, come il cambiamento climatico, le migrazioni e le disuguaglianze economiche, la cooperazione transnazionale si rivela uno strumento imprescindibile per affrontare le problematiche in modo efficace e promuovere la prosperità comune.

La presenza della Regione Marche, attraverso la figura di Bugaro, contribuisce a consolidare questo impegno e a rafforzare il ruolo dell’Italia come attore chiave nella cooperazione europea.