Marcia verso Gaza: la delegazione italiana tra controlli e paura in Egitto.

La presenza italiana in Egitto, in questo momento storico, si manifesta non come una semplice visita turistica, ma come un atto di testimonianza complessa, mediata da un contesto geopolitico delicato e da una sorveglianza governativa evidente. Silvia Severini, anconetana coinvolta in una delegazione di circa quaranta persone dirette al Cairo per partecipare alla Marcia globale verso Gaza, descrive una situazione di controllo e limitazione della libertà di movimento, un quadro che rivela la tensione tra l’impegno umanitario e la politica interna egiziana.L’accoglienza, lungi dall’essere calorosa e incondizionata, si traduce in un dispositivo di sicurezza marcato: pattuglie di polizia stazionate davanti agli alberghi, autorizzazioni necessarie per ogni spostamento, verifiche minuziose dei documenti. L’esperienza di un altro membro della delegazione, fermato e circondato dagli agenti, testimonia la crescente cautela richiesta a chiunque si renda visibile come sostenitore della causa palestinese. La consapevolezza dei rischi porta alla prudenza: il consiglio di eliminare i post sui social media dedicati a Gaza, per evitare ulteriori perquisizioni e potenziali detenzioni, evidenzia la fragilità della posizione dei manifestanti. La paura di un’azione repressiva si materializza nella possibilità di essere sottoposti a perquisizioni telefoniche, dove la semplice menzione della parola “Gaza” può scatenare conseguenze indesiderate.L’iniziativa, nata con l’ambizioso obiettivo di negoziare con le autorità egiziane l’apertura del terminale di Rafah, mira a creare un corridoio umanitario per la Striscia di Gaza. La strategia, concepita come un’azione congiunta tra promotori dell’iniziativa, organizzazioni non governative, diplomatici e istituzioni umanitarie, puntava a combinare pressione morale e mediatica internazionale con un intervento diretto, volto a facilitare l’erogazione di aiuti essenziali alla popolazione gazaiana. Il focus sull’apertura di Rafah, punto nevralgico per l’afflusso di aiuti, riflette la volontà di superare le restrizioni imposte dal blocco israeliano e dalla gestione egiziana, spesso insufficiente.Tuttavia, la speranza di un dialogo costruttivo si è scontrata con un’ostruzionismo inaspettato. L’imprevisto blocco all’aeroporto e il successivo controllo pervasivo della delegazione italiana segnalano un cambio di rotta nella politica egiziana, un allontanamento dalla precedente apertura mostrata durante i preparativi. La marcia, inizialmente pianificata, è stata di fatto compromessa, costringendo i partecipanti ad adeguarsi alle direttive delle autorità, privilegiando la salvaguardia della propria incolumità.Nonostante le difficoltà, un filo di speranza emerge dal contatto con la popolazione egiziana, molti dei quali esprimono solidarietà e comprensione nei confronti della marcia pacifica, talvolta commossi dalla sua motivazione e significato. Questa reazione popolare, in contrasto con le azioni governative, sottolinea la complessità del rapporto tra la politica ufficiale e il sentimento umano in un contesto di conflitto e sofferenza. La presenza italiana in Egitto si configura quindi come un atto di coraggio e resilienza, un tentativo di testimoniare la propria vicinanza alla causa palestinese, anche a costo di rinunciare alla manifestazione pubblica, e un monito sulla difficoltà di conciliare l’impegno umanitario con le dinamiche geopolitiche del Mediterraneo orientale.