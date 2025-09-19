Marco Battino, giovane promessa politica dalle Marche.

Marco Battino, giovane assessore comunale di Ancona, incarna una generazione di amministratori che miscelano l’energia della gioventù con la responsabilità di un ruolo istituzionale.

A soli 25 anni, e con l’impegno politico che si fa carriera, Battino si distingue come figura di spicco nelle politiche giovanili, nell’attenzione all’università e nella promozione dello sviluppo economico locale.

Il riconoscimento ricevuto da “Politica Mag” e de L’Espresso, un’iniziativa ormai affermata alla sua terza edizione, lo proietta tra le sessanta giovani promesse che, in tutta Italia, stanno tentando di imprimere un cambiamento significativo nel panorama politico.

Questo premio non è una semplice celebrazione dell’età, ma un segnale che indica una nuova ondata di leadership.

Questi “under 30” non sono solo portatori di idee fresche e innovative, ma anche di una rinnovata capacità di dialogo con le nuove generazioni, spesso disilluse e distanti dalla politica tradizionale.

Rappresentano una spinta verso l’inclusione, l’apertura e la trasparenza, elementi cruciali per riavvicinare i cittadini alle istituzioni.

La presenza di Marco Battino come unico amministratore marchigiano in questa ristretta rosa di candidati sottolinea il suo ruolo di apripista per il cambiamento nella regione.

La sua candidatura indipendente, sostenuta da Forza Italia nelle elezioni regionali, testimonia una volontà di superare le logiche partitiche e di rappresentare un’alternativa concreta per i marchigiani.

La sfida per Battino, come per tutti i giovani che si affacciano alla politica, è quella di tradurre l’entusiasmo e le buone intenzioni in risultati tangibili.

Sarà fondamentale saper coniugare la visione a lungo termine con la capacità di affrontare le pressanti esigenze del presente, ascoltando attivamente le voci della comunità e promuovendo politiche che favoriscano la crescita sostenibile, l’innovazione sociale e l’equità.

Il premio ricevuto è un incoraggiamento a perseverare, a non arrendersi di fronte alle difficoltà e a continuare a lavorare con passione per costruire un futuro migliore per le Marche e per l’Italia intera.

La sua esperienza, e quella di tanti altri giovani come lui, rappresenta un importante tassello nella costruzione di una politica più dinamica, inclusiva e capace di rispondere alle sfide del XXI secolo.