Mattarella ad Albacina per ricordare Francesco Merloni

Redazione Aosta

Il 17 settembre, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intrepriserà un viaggio significativo ad Albacina di Fabriano (Ancona), un luogo profondamente radicato nella storia industriale e sociale del territorio marchigiano.
La visita, carica di significato simbolico e commemorativo, sarà l’occasione per onorare la memoria di Francesco Merloni, figura chiave nella crescita e nello sviluppo non solo del gruppo Ariston, ma dell’intero panorama economico italiano.
Merloni, scomparso nel 2024, avrebbe compiuto cento anni, un secolo segnato da un’impegno costante e visionario nel campo dell’innovazione e del lavoro.

La sua figura incarna un modello di imprenditoria responsabile, capace di coniugare successo economico con un profondo senso di responsabilità verso la comunità e i suoi lavoratori.
L’ex Ministro dei Lavori Pubblici ha lasciato un’eredità che va ben oltre i confini aziendali, influenzando politiche e strategie per la crescita del Paese.
La scelta di Albacina, sede dello storico stabilimento Ariston – attualmente temporaneamente sospeso – come luogo dell’evento, non è casuale.
Il sito rappresenta un patrimonio industriale e un simbolo tangibile del lavoro e della passione che hanno caratterizzato l’era di Merloni.
La sua presenza, in un luogo che ha visto nascere e crescere un’eccellenza italiana, sottolinea l’importanza di preservare la memoria di coloro che hanno contribuito a costruire il tessuto economico e sociale del Paese.
Si prevede la partecipazione di circa duemila persone, tra dipendenti, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo economico e sociale, e cittadini, a testimonianza del profondo legame che lega la comunità ad Ariston e alla figura di Francesco Merloni.
L’evento si preannuncia come un momento di riflessione sul passato, di sguardo rivolto al futuro e di celebrazione dei valori di lavoro, innovazione e responsabilità sociale che hanno guidato la vita e l’operato di Francesco Merloni, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia italiana.
La visita del Presidente Mattarella rappresenta un omaggio doveroso a un patriarca dell’industria italiana e un’occasione per rilanciare l’attenzione su un territorio ricco di storia, tradizione e potenziale.

