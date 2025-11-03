Mattarella ad Ancona: il porto celebra l’unità nazionale.

Un’eco di solennità ha accolto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al porto di Ancona, in occasione della Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate.

L’evento, di profonda valenza istituzionale e simbolica, ha visto l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (Adsp) adempiere con onore il ruolo di ospite, esprimendo attraverso le parole del Presidente Vincenzo Garofalo, un sentimento di profonda commozione e rispetto.

La presenza del Capo dello Stato trascende il mero protocollo istituzionale; essa incarna i principi fondanti della Costituzione italiana, valori di democrazia, solidarietà e impegno civile che permeano l’identità della comunità portuale e dell’intera regione.

Il porto di Ancona, crocevia di traffici e di culture, si erge in questo giorno come palcoscenico di una celebrazione nazionale, un luogo fisico che dialoga con la storia e il futuro del Paese.

L’organizzazione di un evento di tale portata richiede un’interazione complessa tra diverse istituzioni e la collaborazione sinergica tra pubblico e privato.

L’Adsp, con la guida del Presidente Garofalo, ha offerto il proprio supporto con dedizione, operando nell’ottica di una massima collaborazione istituzionale, un approccio che caratterizza il lavoro quotidiano dell’ente.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Ministro della Difesa, Onorevole Guido Crosetto, per aver scelto Ancona come sede di questa significativa celebrazione.

L’opportunità di accogliere le imponenti unità navali della Marina Militare, l’Etna, e delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, la Martinengo e la Gregoretti, rappresenta un ponte tangibile tra la cittadinanza e le Forze Armate, rafforzando il senso di appartenenza e la fiducia nelle istituzioni.

Questo aspetto di apertura e di coinvolgimento popolare è cruciale per consolidare il legame tra lo Stato e i suoi cittadini, promuovendo una cultura di difesa e di responsabilità condivisa.

La Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate a Ancona non è solo una ricorrenza formale, ma un’occasione per riflettere sull’importanza del servizio pubblico, del sacrificio e dell’impegno profuso da coloro che garantiscono la sicurezza e la sovranità nazionale.

È un momento per onorare la memoria di coloro che hanno combattuto per l’unità d’Italia e per celebrare la resilienza e la coesione di una nazione che continua a guardare al futuro con speranza e determinazione.

Il porto di Ancona, in questo contesto, si configura come un simbolo di apertura, di accoglienza e di dialogo tra culture e tra popoli, un luogo di incontro e di scambio che contribuisce a rafforzare l’identità nazionale e a promuovere la pace nel mondo.