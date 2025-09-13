sabato 13 Settembre 2025
23.2 C
Ancona
Ancona Politica

Meloni, Salvini e Tajani ad Ancona per sostenere Acquaroli

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Mercoledì 17 settembre, Ancona sarà teatro di un significativo appuntamento politico, con la presenza della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affiancata dai Vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

L’evento, previsto in piazza Roma alle ore 18, si configura come un cruciale momento di mobilitazione a sostegno della candidatura di Francesco Acquaroli alla presidenza della Regione Marche.
Oltre ai vertici nazionali del governo e della coalizione di centrodestra, alla manifestazione parteciperanno figure di spicco come Maurizio Lupi, esponente di spicco del coordinamento nazionale, e Antonio De Poli, figura di riferimento nel tessuto regionale.

La presenza di leader locali dei partiti che compongono la coalizione – Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega – sottolinea l’importanza strategica dell’appoggio unitario a Acquaroli, mirando a consolidare un fronte compatto in vista delle elezioni regionali.

Questo incontro non si limita ad una semplice presa di posizione di supporto.

Rappresenta un’occasione per rilanciare i temi chiave della campagna elettorale, delineando una visione per il futuro delle Marche che coniughi sviluppo economico, tutela dell’identità regionale e coesione sociale.
Ci si aspetta che i leader nazionali ribadiscano l’impegno del governo a sostenere le esigenze specifiche della regione, con particolare attenzione alle infrastrutture, all’agricoltura e al turismo, settori vitali per l’economia marchigiana.

In un contesto nazionale caratterizzato da sfide complesse, che spaziano dalla gestione dei flussi migratori alla ripresa economica post-pandemica, la campagna elettorale nelle Marche assume un significato simbolico.
Il sostegno di Meloni, Salvini e Tajani a Acquaroli segnala la volontà del centrodestra di proiettare la propria azione di governo anche a livello regionale, dimostrando la capacità di operare in sinergia tra il potere esecutivo nazionale e le amministrazioni locali.

L’evento ad Ancona, quindi, non è solo un raduno di politici, ma un vero e proprio atto di presenza e di impegno, volto a mobilitare l’elettorato marchigiano e a delineare un percorso chiaro per il futuro della regione, fondato sui valori di tradizione, innovazione e progresso.

La partecipazione di figure di rilievo nazionale, unitamente all’apporto dei leader locali, mira a infondere slancio e fiducia nella candidatura di Acquaroli, proiettandola al centro dell’attenzione politica regionale e nazionale.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved