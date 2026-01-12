Nuova Associazione Progetto Marche Vive: Dialogo e Sviluppo per la Regione

- PUBBLICITA -

In seguito all’esito delle recenti elezioni regionali nelle Marche, un evento che ha visto l’ingresso in Consiglio Regionale di Michele Caporossi, precedentemente Direttore Generale dell’Ospedale Torrette, si è costituita l’associazione “Progetto Marche Vive”.

L’iniziativa non è un mero atto formale, bensì una risposta strutturata alla crescente necessità di un dialogo costruttivo e partecipativo nelle dinamiche che plasmano il futuro della regione.

L’associazione si propone come piattaforma aperta, destinata a fungere da catalizzatore per l’elaborazione di strategie e la condivisione di prospettive su temi cruciali: sviluppo economico, coesione sociale, efficienza amministrativa e, più in generale, la qualità della vita dei cittadini marchigiani.

L’ambizione è quella di superare la frammentazione del dibattito pubblico, favorendo l’emersione di soluzioni innovative e sostenibili, basate su una solida comprensione delle esigenze del territorio.

A rafforzare l’iniziativa si unisce Massimo Seri, figura di spicco nel panorama locale, ex sindaco di Fano e consigliere regionale eletto con la lista civica Ricci, a testimonianza del desiderio di superamento delle barriere partitiche e di aggregazione attorno a un progetto condiviso per la regione.

La sua adesione sottolinea l’aspirazione a un approccio pragmatico e orientato ai risultati, capace di tradurre le istanze del territorio in azioni concrete.

La guida dell’associazione è affidata a Giulio Argalia, stimato radiologo, la cui competenza professionale e sensibilità civica lo rendono una figura ideale per coordinare le attività e rappresentare l’associazione.

Il nucleo fondatore è composto da un gruppo eterogeneo di personalità provenienti da diversi ambiti: Luigi Viventi, con la sua esperienza amministrativa a livello regionale; Piergiorgio Carrescia e Orlando Ruggieri, ex parlamentari portatori di una visione politica ampia; Pierpaolo Sediari, ex vice sindaco di Ancona, e un’ampia rappresentanza di consiglieri comunali, professionisti, imprenditori e docenti universitari.

Questa composizione riflette l’obiettivo di creare una rete di competenze e prospettive diverse, in grado di affrontare le sfide complesse che attendono la regione.

“Progetto Marche Vive” si configura, dunque, non come un’associazione di partito o un mero contenitore di idee, ma come un laboratorio permanente di sviluppo regionale, volto a promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, capace di contribuire alla costruzione di un futuro più prospero e inclusivo per le Marche.

L’associazione mira a creare un ponte tra le istituzioni, il mondo economico e la società civile, promuovendo una governance più partecipativa e trasparente.