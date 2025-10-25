Nuova Giunta in Regione Marche: bilanciamenti e priorità strategiche.

La composizione della nuova giunta regionale delle Marche, guidata dal Presidente Francesco Acquaroli per un secondo mandato, si configura come un atto di bilanciamento e consolidamento programmatico, delineando un quadro di responsabilità chiave e priorità strategiche per i prossimi anni.

L’assegnazione delle deleghe chiave riflette un’attenta valutazione delle competenze e delle sensibilità politiche in campo.

La Lega, forza trainante della coalizione di centrodestra, ottiene un peso significativo con l’incarico di Vice Presidenza della Giunta, affidato all’ex sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi.

La sua esperienza amministrativa locale e la conoscenza approfondita del territorio marchigiano si rivelano elementi cruciali per affrontare le sfide future.

Parallelamente, Silvia Luconi assume il ruolo di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta, focalizzandosi su un portafoglio di deleghe particolarmente delicato e complesso: Cultura, Turismo, Borghi e Commercio.

Questa concentrazione di aree tematiche, tradizionalmente gestite direttamente dal Presidente, sottolinea l’importanza strategica attribuita allo sviluppo culturale ed economico del territorio, con un’attenzione specifica alla valorizzazione del patrimonio immateriale e materiale dei piccoli centri storici, veri e propri tesori da proteggere e promuovere.

Il Presidente Acquaroli, mantenendo in suo possesso deleghe di primaria importanza, conferma il suo ruolo centrale nel governo regionale.

In particolare, la responsabilità per la Ricostruzione post-sisma rappresenta un impegno gravoso ma imprescindibile, testimoniando la volontà di accelerare i processi di ripresa e di ricostruire un territorio duramente colpito.

La gestione dei rapporti con il capoluogo regionale, Ancona, segna, inoltre, una particolare attenzione al coordinamento tra le diverse aree della regione, promuovendo un’azione di governo equilibrata e inclusiva.

La nuova giunta, quindi, non si presenta come una mera riproposizione del precedente assetto, ma come una riorganizzazione funzionale e una ridefinizione delle priorità, con l’obiettivo di rispondere in maniera più efficace alle esigenze del territorio e di proiettare le Marche verso un futuro di sviluppo sostenibile e prosperità condivisa.

L’attenzione alla valorizzazione del capitale umano, all’innovazione tecnologica e alla semplificazione burocratica costituirà il filo conduttore dell’azione di governo, volto a creare un ambiente favorevole all’imprenditoria, all’occupazione e alla coesione sociale.

Il consolidamento di un’identità regionale forte, radicata nella storia e proiettata verso il futuro, rimane l’obiettivo primario di questa squadra di governo.