Nuovi Medici di Famiglia: Un Piano per il Futuro della Sanità Regionale

Il conseguimento del diploma specialistico in Medicina Generale, con l’abilitazione di 65 nuovi professionisti nel triennio 2021-2024, segna una tappa cruciale nel percorso di risanamento del sistema sanitario regionale. Questa acquisizione, tangibile e significativa, testimonia l’impegno della giunta regionale, guidata da Francesco Acquaroli, nel contrastare la carenza di medici, un problema strutturale che affligge il territorio. Come sottolinea Nicola Baiocchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione sanità, si tratta di una risposta strategica a una criticità profonda.L’attuale scenario è il risultato di scelte pregresse che, con una visione limitata e una pianificazione carente, hanno lasciato aree intere della regione prive di adeguate risorse umane. Le precedenti gestioni, in particolare quelle a guida Pd, non hanno saputo anticipare e programmare in modo efficace l’evoluzione del fabbisogno di medici, compromettendo la continuità assistenziale e l’equità nell’accesso alle cure. La giunta attuale ha invece implementato un programma di potenziamento delle borse di studio – un aumento di 150 rispetto al 2021 – che rappresenta un investimento a lungo termine nella salute della comunità. Questo incremento non è un mero provvedimento emergenziale, ma una scelta mirata a creare una riserva di medici formati e pronti a rispondere alle esigenze del territorio, mitigando l’impatto della maledizione del “burnout” e della fuga di cervelli che ha caratterizzato il sistema sanitario negli anni passati.La distribuzione dei nuovi specialisti è significativa: 58 saranno impiegati direttamente nei servizi territoriali, rafforzando la medicina di prossimità e la prevenzione, pilastri fondamentali di un sistema sanitario efficiente e incentrato sul paziente. L’utilizzo strategico delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il finanziamento di 21 borse di studio, sottolinea l’approccio integrato e la capacità di intercettare finanziamenti europei per sostenere il sistema sanitario regionale. Questo approccio non si limita a risolvere un’emergenza, ma mira a costruire un modello di assistenza più resiliente, capace di adattarsi alle nuove sfide demografiche e sociali, come l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle malattie croniche.L’investimento nella formazione dei medici di medicina generale rappresenta un elemento chiave per garantire la sostenibilità del sistema sanitario e per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Non si tratta solo di fornire un servizio, ma di restituire alla comunità un sistema sanitario più umano, efficiente e capace di rispondere alle esigenze specifiche del territorio, promuovendo un approccio olistico alla salute che consideri la persona nella sua interezza e nel contesto in cui vive. È questa la vera essenza di una politica sanitaria responsabile: una visione lungimirante, una concretezza operativa e un’attenzione costante alle esigenze della collettività.