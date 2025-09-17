Il clima politico italiano è teso, permeato da un’escalation di toni aspri che rischia di offuscare il dibattito pubblico e di normalizzare l’aggressività verbale.

L’episodio recente, con le parole di un consigliere comunale genovese rivolte a una esponente di Fratelli d’Italia, è solo la punta dell’iceberg di un fenomeno più ampio e preoccupante: l’utilizzo del linguaggio offensivo come strumento di pressione e di screditamento.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sollevato un tema cruciale, denunciando una forma di attacco personale che, a suo dire, non trova eguali nella storia politica del paese.

La Presidente ha espresso la propria indignazione per la pervasività di attacchi verbali, sottolineando come la sua figura, e quella del governo, siano costantemente bersaglio di insulti e accuse sui social media.

Questi attacchi, spesso accompagnati da inviti all’acquisto di prodotti o servizi, rivelano una dinamica allarmante: la mercificazione dell’odio.

L’esistenza di un “business dell’odio”, come l’ha definita Meloni, suggerisce una strategia deliberata volta a sfruttare la rabbia e la frustrazione popolare per ottenere vantaggi economici o di visibilità.

arlato di un’industria dell’offesa che si nutre di polarizzazione e di semplificazioni, offrendo soluzioni facili a problemi complessi.

La Presidente Meloni ha inoltre accennato alla natura strumentale di alcune critiche, suggerendo che alcune voci si servono dell’aggressività verbale per mascherare la mancanza di argomenti solidi o per costruire una narrazione politica basata sulla provocazione.

L’appello a “riportare il dibattito dove deve stare” è un invito a ritrovare una cultura del confronto civile, fondato sul rispetto reciproco e sulla ricerca della verità, anche quando si sono posizioni divergenti.

Questo fenomeno non è solo un problema di comunicazione politica, ma una questione di salute democratica.

La normalizzazione dell’odio verbale rischia di erodere la fiducia nelle istituzioni, di intimidire la partecipazione attiva dei cittadini e di creare una società intollerante.

È necessario, quindi, un ripensamento profondo della qualità del dibattito pubblico, con l’impegno di tutti gli attori politici, e una maggiore consapevolezza dell’impegno di tutti.

Questo implica il do not to promote una riflessione sulla responsabilità individuale e collettiva, promuovendo un linguaggio rispettoso e costruttivo che favorisca la comprensione reciproca e il progresso della società.