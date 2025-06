Pellegrinaggio a Loreto: Papa Leone XIV dona un segno di speranza

Il pellegrinaggio da Macerata alla Santa Casa di Loreto, un percorso di fede che si snoda per ventotto chilometri, si eleva quest’anno a un significato ancora più profondo, accogliendo il cordiale sostegno spirituale di Papa Leone XIV. L’edizione numero 47, intitolata “Dove abiti? La casa della Speranza”, non è soltanto un cammino fisico, ma un’immersione nel mistero dell’abitare divino, un interrogarsi sul senso di appartenenza e sull’identità cristiana.Il gesto del Pontefice, veicolato attraverso il messaggio del Segretario di Stato, Sua Eminenza Cardinale Pietro Parolin, conferisce al pellegrinaggio un’aura di particolare solennità e lo radica profondamente nel cuore della Chiesa universale. Il messaggio, letto durante la concelebrazione al Centro Fiere di Villa Potenza, si rivolge in modo speciale a Monsignor Giancarlo Vecerrica, figura cardine nell’ideazione di questa tradizione nel 1978, e a ciascuno dei pellegrini.Papa Leone XIV, in un’epoca segnata da inquietudini e incertezze, invita a riscoprire la profondità dello sguardo mariano, un modello di fiducia incondizionata rivolta al Figlio. Non si tratta di un’imitazione superficiale, ma di un’immersione nell’atteggiamento interiore della Vergine, che in ogni circostanza ha saputo proiettare la sua fiducia in Dio. Questo pellegrinaggio, quindi, si configura come un’occasione privilegiata per coltivare la speranza, un sentimento che trascende le difficoltà e che alimenta il cammino di fede.Il Santo Padre auspica che questo momento di raccoglimento susciti un rinnovato entusiasmo nel seguire Cristo, spingendo i pellegrini a diventare testimoni gioiosi e autentici del Vangelo. La testimonianza non si esaurisce in parole, ma si manifesta in azioni concrete di carità, di perdono e di accoglienza, riflettendo la luce del Signore nel mondo.Il gesto papale si eleva al di là della semplice benedizione: è un incoraggiamento a intraprendere un cammino di trasformazione personale, un invito a vivere il Vangelo con coraggio e generosità. Il messaggio si conclude con l’invio della Benedizione Apostolica, un segno tangibile della vicinanza del Papa e una promessa di sostegno spirituale lungo il percorso, non solo quello fisico che li attende, ma soprattutto quello della vita. La Santa Casa di Loreto, meta di questo pellegrinaggio, si erge a simbolo di accoglienza e di speranza, un luogo di incontro con il divino e di rinnovamento interiore.