Pesaro, mobilitazione per le opere bloccate dell’A14

La questione delle opere compensative relative all’Autostrada A14 a Pesaro si è materializzata in una pubblica mobilitazione guidata dal sindaco Andrea Biancani, segnando un punto di rottura con le istituzioni nazionali e regionali. La manifestazione, definita esplicitamente apolitica ma profondamente sentita dalla comunità, ha visto la partecipazione della giunta comunale, della maggioranza consiliare e, significativamente, anche di esponenti dell’opposizione, sottolineando la condivisione di una grave preoccupazione.Il blocco delle opere, previste a seguito di accordi risalenti al 2013 e successivamente ampliati fino a raggiungere un investimento complessivo di 170 milioni di euro, rappresenta un freno allo sviluppo infrastrutturale e socio-economico dell’intera area pesarese e dei comuni limitrofi. L’urgenza della situazione è accentuata dalla necessità di garantire una viabilità adeguata in vista della realizzazione del nuovo ospedale provinciale, un’opera strategica per il territorio che rischia di essere compromessa dalla carenza di infrastrutture di supporto.L’ammontare dei fondi stanziati – 74 milioni inizialmente, ridotti a 68 dopo l’utilizzo di 6 milioni per la circonvallazione di Muraglia – testimonia la disponibilità economica per l’avvio di interventi cruciali come la circonvallazione di Santa Veneranda, la rotatoria di Borgo Santa Maria e il potenziamento della SP423 Urbinate. La mancata attuazione di questi progetti, nonostante l’impegno formale preso dalle istituzioni competenti, è stata denunciata come inaccettabile e irragionevole, evidenziando un disallineamento tra promesse e azioni concrete.La protesta, sostenuta dal presidente della Provincia di Pesaro-Urbino, Giuseppe Paolini, si configura come un appello urgente a superare le inerzie burocratiche e a liberare le risorse necessarie per dare avvio ai cantieri. Non si tratta semplicemente di realizzare infrastrutture, ma di rispondere a un bisogno primario della comunità, di garantire la connettività, la sicurezza e la qualità della vita per i cittadini, e di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio. La vicenda solleva interrogativi profondi sulla capacità delle istituzioni di onorare i propri impegni e di operare nell’interesse pubblico, richiedendo una revisione dei processi decisionali e una maggiore trasparenza nell’utilizzo dei fondi destinati allo sviluppo infrastrutturale. La pressione esercitata dalla mobilitazione popolare mira a sollecitare una risposta immediata e a prevenire un ulteriore allungamento dei tempi, con conseguenze potenzialmente dannose per l’intera area pesarese.