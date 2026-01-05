Pesaro: Proteste contro l’Olimpiade, Fiamma interrotta

- PUBBLICITA -

Il corteo di voci di dissenso si è levato a Pesaro, un’eco potente che ha interrotto il passaggio della fiamma olimpica, trasformando un evento celebrativo in un palcoscenico di denuncia.

Striscioni, cartelli e le bandiere della Palestina hanno tessuto un manto di protesta, manifestando la ferma opposizione della Rete di cittadini e associazioni per la pace e il disarmo Fano e Pesaro.

La contesa non si concentra semplicemente sull’evento in sé, ma affonda le radici in una complessa rete di implicazioni etiche e geopolitiche.

Al centro della polemica si erge Leonardo, azienda italiana di eccellenza tecnologica, sponsor ufficiale delle Olimpiadi di Cortina.

Contestatori denunciano come l’attività produttiva di Leonardo, e in particolare la fornitura di armamenti, sostenga indirettamente il conflitto israelo-palestinese, alimentando una spirale di violenza e sofferenza.

La protesta si configura come un appello a una coerenza etica che permei l’intera manifestazione olimpica.

I manifestanti sostengono che chi contribuisce, anche indirettamente, alla perdita di vite umane, non possa essere associato a un evento che celebra l’ideale di pace e di competizione leale.

La partecipazione di Israele, accusato di genocidio nei confronti del popolo palestinese, è vista come una profonda contraddizione con i valori olimpici.

Il confronto si estende poi a una riflessione più ampia sui criteri di esclusione e ammissione ai Giochi.

L’esclusione della Russia, in seguito all’invasione dell’Ucraina, viene richiamata come un precedente significativo.

Se la sanzione è stata applicata per violazioni del diritto internazionale e per aver causato sofferenze a una popolazione, perché lo stesso metro di giudizio non dovrebbe essere applicato a Israele?La riflessione si apre a un ulteriore, incalzante interrogativo: alla luce delle recenti vicende in Venezuela, non dovremmo forse riconsiderare anche la partecipazione degli Stati Uniti? La questione sollevata non è una mera critica alle Olimpiadi, ma un invito a un esame di coscienza collettivo, a una valutazione più rigorosa dei valori che fondano la comunità internazionale e a una più equa applicazione dei principi di giustizia e responsabilità.

Il gesto dei manifestanti di Pesaro si configura, dunque, come un monito, un grido di speranza in un mondo più giusto e pacifico, un mondo in cui la fiamma olimpica illumini davvero un futuro di speranza e di solidarietà.