PNRR Marche: l’opposizione lancia l’allarme e chiede atti.

La discussione politica nelle Marche, a breve distanza dalle elezioni regionali che hanno confermato una maggioranza di centrodestra, si infiamma attorno a una questione cruciale: l’implementazione e la gestione dei fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’europarlamentare dem Matteo Ricci, figura di spicco dell’opposizione, ha indetto una conferenza stampa ad Ancona, affiancato dai consiglieri regionali del centrosinistra, per articolare una serie di proposte e sollevare un monito alla giunta Acquaroli.

La preoccupazione centrale espressa da Ricci non è marginale: la potenziale perdita di risorse vitali per l’economia marchigiana, con il rischio concreto di vederne compromesse innumerevoli iniziative.

L’appello lanciato è diretto sia alla Regione, sollecitandola a sostenere una proroga di diciotto mesi per il PNRR, sia al governo nazionale, il quale, a suo dire, omette un’azione strategica in questo senso.

Questa richiesta non è un mero gesto politico, ma una risposta a una situazione percepita come imminente pericolo per la tenuta economica e sociale del territorio.

L’analisi di Ricci trascende la mera critica amministrativa.

Egli evidenzia una mancanza di visione e di coraggio decisionale da parte della giunta in carica.

L’accusa di “galleggiamento stanco” riflette una disapprovazione verso un approccio percepito come insufficiente per affrontare le sfide strutturali che affliggono le Marche.

La critica alla “mediocrità” non è un attacco ad individui, ma un giudizio severo sulla mancanza di iniziative coraggiose e lungimiranti, necessarie per un vero e proprio rilancio economico.

L’opposizione solleva interrogativi fondamentali sull’approccio regionale alle aree interne, sulla gestione ottimale dei trasporti, sull’efficacia delle Zone Economiche Speciali (Zes) e, in generale, sulla capacità di tradurre gli investimenti del PNRR in crescita sostenibile e occupazione.

La priorità è quella di garantire che i fondi europei non si traducono in un mero flusso di denaro, ma in progetti concreti e duraturi che rafforzino il tessuto economico e sociale delle Marche, creando opportunità per le nuove generazioni e valorizzando il patrimonio culturale e ambientale del territorio.

Il futuro delle Marche, secondo Ricci, dipenderà dalla capacità di superare l’immobilismo e abbracciare un cambiamento radicale, capace di proiettare la regione verso un futuro di prosperità e innovazione.