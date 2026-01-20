Potenziamento Sanità Ancona: 2 Milioni per Più Personale e Servizi

- PUBBLICITA -

L’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona implementerà un significativo potenziamento del proprio personale, un intervento strategico volto a rafforzare l’erogazione di servizi sanitari di prossimità e a rispondere alle crescenti esigenze della popolazione marchigiana.

La decisione, che prevede un investimento complessivo di circa due milioni di euro, è stata ufficializzata durante una conferenza stampa congiunta, tenutasi in mattinata e animata dalla presenza dell’Assessore Regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, e del Direttore Generale dell’AST anconetana, Giovanni Stroppa.

Questo piano di reclutamento si configura come una risposta concreta alle sfide poste dalla pandemia e all’aumento della domanda di cure ambulatoriali, domiciliari e specialistiche.

L’incremento del personale non è concepito come una mera operazione numerica, ma come un investimento mirato a garantire una maggiore efficienza e qualità nell’assistenza.

Le nuove risorse umane saranno distribuite in diverse aree cruciali dell’AST, con particolare attenzione al rafforzamento delle figure professionali di supporto alla cura: tecnici di laboratorio e radiologia per velocizzare i tempi delle diagnosi, medici di medicina generale e specialisti per ridurre le liste d’attesa e migliorare l’accesso alle prestazioni, e infermieri per potenziare l’assistenza infermieristica, sia in ambito ospedaliero che sul territorio.

L’assessore Calcinaro ha sottolineato come questo intervento si inserisca in un più ampio disegno regionale volto a ripensare l’organizzazione della sanità marchigiana, orientandola sempre più verso un modello di cura proattivo e personalizzato.

“Si tratta di un investimento fondamentale per consolidare la nostra rete di servizi territoriali e garantire una risposta adeguata ai bisogni di salute della comunità,” ha dichiarato Calcinaro.

Il Direttore Generale Stroppa ha aggiunto che il piano di assunzioni sarà attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e meritocrazia, con l’obiettivo di attrarre professionisti qualificati e motivati a lavorare a stretto contatto con la popolazione.

“Questo investimento rappresenta un’opportunità importante per migliorare le condizioni di lavoro del nostro personale e offrire servizi sempre più efficienti e innovativi,” ha affermato Stroppa.

Il piano di potenziamento del personale dell’AST di Ancona rappresenta un passo avanti significativo verso un sistema sanitario regionale più resiliente, accessibile e capace di rispondere efficacemente alle complesse sfide del futuro, con un focus particolare sul benessere e sulla salute dei cittadini marchigiani.

L’iniziativa mira inoltre a contrastare il fenomeno dello “healthcare tourism” e a favorire la fidelizzazione dei professionisti sanitari all’interno della regione.