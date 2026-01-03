Primarie a Senigallia: Verdi e Sinistra sostengono Marco Lion

- PUBBLICITA -

Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) si mobilita per le primarie del centrosinistra in Senigallia (Ancona), offrendo il proprio sostegno a Marco Lion come candidato a sindaco.

La sfida, in programma l’11 gennaio, vedrà Lion contrapporsi all’attuale sindaco Massimo Olivetti, che si candida per il centrodestra, e a Dario Romano, figura di spicco del Partito Democratico, ex presidente del Consiglio comunale e capogruppo.

La scelta di Lion, secondo Avs, non è una mera opzione politica, ma l’espressione di una visione più ampia e di un impegno concreto.

Lion incarna una politica di ascolto attivo e di costruzione partecipata, valori che hanno guidato il suo percorso politico e che si riflettono nelle iniziative portate avanti.

Il comunicato di Avs sottolinea in particolare la mobilitazione civica che ha visto oltre 10.000 firme raccolte contro il controverso progetto del ponte a Brugola, un’iniziativa che ha innescato un dibattito nazionale e ha rimesso la città al centro dell’attenzione.

Il curriculum di Marco Lion è denso di esperienze amministrative e istituzionali.

Ex presidente della provincia di Ancona e deputato per due legislature nelle file dei Verdi, ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione Agricoltura in Parlamento.

La sua attività politica si è distinta per l’impegno nella tutela del territorio e nella promozione dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio naturale.

Tra le sue iniziative più significative si ricordano la promozione del Parco Gola della Rossa e dell’oasi di Ripa Bianca, aree di grande valore ecologico e paesaggistico.

Avs pone l’accento sulla necessità di una profonda trasformazione politica, un cambio di paradigma che superi i modelli tradizionali basati su compromessi e bilanciamenti di potere.

La visione di Avs per Senigallia è quella di un laboratorio politico innovativo, un luogo dove i cittadini possano partecipare attivamente alla definizione delle politiche pubbliche, dove l’inclusione sociale sia una priorità e la qualità della vita sia al centro dell’azione amministrativa.

Si auspica una città più giusta, più verde, più aperta al futuro, capace di affrontare le sfide del cambiamento climatico e di garantire a tutti i suoi abitanti pari opportunità di crescita e sviluppo.

Il sostegno a Marco Lion rappresenta, in questo senso, un passo concreto verso la realizzazione di questo ambizioso progetto.