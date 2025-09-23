Questione palestinese: silenzi istituzionali e presa di posizione mancata.

La questione palestinese, un nodo cruciale nel panorama geopolitico internazionale, continua a sollevare interrogativi profondi e a richiedere un impegno politico concreto.

In questa prospettiva, l’assenza di una risposta formale e significativa da parte della giunta Acquaroli nelle Marche, denunciata dal vicepresidente dell’Assemblea legislativa, Maurizio Mangialardi, configura un vuoto preoccupante e una potenziale mancanza di responsabilità istituzionale.

La denuncia di Mangialardi non si limita a un mero atto di opposizione politica, ma si radica in una cronologia di tentativi frustrati.

Le sue mozioni, volte a sollecitare il governo nazionale a promuovere una soluzione diplomatica, a sostenere la creazione di due Stati – un principio cardine per la stabilità regionale – e, con particolare enfasi, a condannare le azioni che configurano un potenziale genocidio perpetrato dalle autorità israeliane, sono state sistematicamente ignorate, escluse dall’ordine del giorno, silenziate in un clima di apparente indifferenza.

Questa omissione, grave per la sua stessa natura, si inserisce in un contesto più ampio di disinteresse che Mangialardi attribuisce a una filiera di governo che attraversa i livelli regionale e nazionale.

La leadership nazionale, guidata dal governo Meloni, si dimostra riluttante ad assumere una posizione chiara, osservando passivamente come altri paesi europei, animati da una crescente consapevolezza e sensibilità, intraprendano il percorso del riconoscimento dello Stato palestinese.

Tale distanza dalla comunità internazionale, e in particolare dall’Europa, rischia di isolare l’Italia e di compromettere la sua credibilità come mediatore in un conflitto che ha radici profonde e conseguenze devastanti.

L’indifferenza, o peggio, la silenziosa approvazione, di fronte a una crisi umanitaria di tale portata non solo contrasta con i valori fondamentali di giustizia e solidarietà che dovrebbero guidare l’azione politica, ma rischia di alimentare ulteriori tensioni e di perpetuare un ciclo di violenza e sofferenza.

La questione palestinese non è solo un conflitto territoriale, ma una questione di diritti umani, di autodeterminazione e di pace duratura.

Richiede un impegno coraggioso e una leadership responsabile, disposta ad ascoltare le voci dei più vulnerabili e a promuovere una soluzione equa e sostenibile per tutte le parti coinvolte.

Il silenzio, in questo caso, è complice.

La regione necessita di una forte presa di posizione e di un’azione diplomatica incisiva, altrimenti le prospettive di pace rimarranno irrimediabilmente compromesse.