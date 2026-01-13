Raffineria Falconara: Ruggeri chiede azioni, fine all’inerzia.

- PUBBLICITA -

La questione della raffineria di Falconara, una ferita aperta nel tessuto socio-economico marchigiano, ha finalmente innescato una reazione più incisiva da parte dell’amministrazione regionale.

Marta Ruggeri, consigliera del Movimento 5 Stelle, ha espresso sollievo per l’attivazione di un impegno più diretto, con particolare attenzione al delicato processo di bonifica, ma ha lanciato un monito severo: l’inerzia non può più essere tollerata.

“Abbiamo assistito, negli anni, a una gestione alquanto defilata, con una reazione tardiva di fronte a problematiche che impattano direttamente sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e della popolazione residente,” ha dichiarato Ruggeri, ripercorrendo un percorso costellato di interrogazioni parlamentari – ben tre nella sola legislatura precedente – che non hanno ricevuto risposte concrete.

L’ultima di queste, datata luglio 2025, aveva evidenziato una presunta inconsapevolezza da parte dell’amministrazione precedente riguardo alla vendita di Api a Socar, una rivelazione che aveva generato promesse di intervento mai mantenute.

La recente risposta dell’assessore Giacomo Bugaro, pur segnando un segnale positivo, non placa le preoccupazioni.

L’ipotesi di ricorrere al “golden power”, uno strumento legislativo che consente allo Stato di imporre condizioni agli acquirenti di aziende strategiche, appare promettente ma necessita di un’azione immediata.

“‘Fare i fatti’ è un motto che amano ripetere, ma è ora di tradurlo in azioni concrete e non in mere dichiarazioni di intenti”, ha sottolineato Ruggeri, criticando un approccio che sembra ancora troppo legato all’attesa passiva degli eventi.

La promessa di rispetto delle normative da parte dei nuovi acquirenti, Socar, non può essere sufficiente a garantire la tutela degli interessi dei cittadini marchigiani.

La Regione ha il dovere, e la responsabilità, di assumere un ruolo proattivo, esercitando un controllo attivo e definendo parametri stringenti che vadano oltre il semplice rispetto formale delle leggi.

L’attenzione deve concentrarsi su diversi aspetti cruciali: la definizione di un piano di bonifica ambientale rigoroso e monitorato, la garanzia di standard elevati in termini di sicurezza sul lavoro, la salvaguardia dei livelli occupazionali e lo sviluppo di strategie di riconversione industriale che favoriscano la creazione di nuove opportunità di lavoro, allineate alle esigenze di un’economia sostenibile e innovativa.

La raffineria di Falconara rappresenta una sfida complessa, ma anche un’opportunità per la regione di dimostrare la propria capacità di affrontare problematiche delicate con responsabilità, trasparenza e lungimiranza.

Il futuro del territorio marchigiano dipende dalla prontezza e dall’efficacia delle azioni intraprese oggi.