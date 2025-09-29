Resilienza e Autocritica: Il Partito Guarda al Futuro.

“La tenuta del nostro partito, la sua resilienza, emerge con chiarezza da questo processo elettorale, un dato che va oltre la mera analisi dei risultati immediati.

Abbiamo contribuito, con orgoglio e senso di responsabilità, a fornire un candidato all’interno dell’Alleanza del Cambiamento, gesto che testimonia la nostra volontà di perseguire obiettivi condivisi e superare divisioni superabili.

Ora, è cruciale avviare un’autocritica costruttiva, un esercizio di trasparenza e miglioramento continuo che ci permetta di estrarre lezioni preziose da questa esperienza.

Il rispetto per la storia e le tradizioni del nostro partito resta un valore imprescindibile, ma non può pregiudicare la capacità di adattamento e di evoluzione necessarie per affrontare le sfide del futuro.

Questo percorso, che affonda le sue radici in un anno di riflessioni e riorganizzazione interna, ha visto l’unità come condizione *sine qua non* per la scelta condivisa del nostro rappresentante.

Un’unità che si è concretizzata nella capacità di mettere a disposizione dell’Alleanza un candidato espressione di una visione comune, un atto che ha richiesto compromessi e una profonda volontà di superare le naturali differenze interne.

Guardando al futuro, l’attenzione si concentra inevitabilmente sugli appuntamenti amministrativi del prossimo anno.

Sarà imperativo intensificare gli sforzi, affinando le strategie e ascoltando con attenzione le istanze del territorio.

Nonostante le prime valutazioni, sarà necessario attendere i dati definitivi per comprendere appieno le dinamiche che hanno caratterizzato questa tornata elettorale.

Riconosciamo e apprezziamo l’impegno profuso da ciascun componente della coalizione, un contributo generoso che ha alimentato la speranza di un cambiamento positivo per la nostra comunità.

L’analisi dei risultati non sarà un semplice esercizio di bilancio, ma un’opportunità per rafforzare il dialogo interno, per riaffermare i nostri valori e per definire un percorso chiaro e condiviso verso il futuro.

“