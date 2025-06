Ricci in tour nelle Marche: ascolto diretto e futuro condiviso

Nel cuore pulsante delle Marche, un itinerario dedicato al futuro si dispiega. Matteo Ricci, europarlamentare dem e aspirante Presidente della Regione, intende confrontarsi direttamente con il tessuto sociale ed economico della provincia di Pesaro-Urbino. La giornata, pensata come un vero e proprio viaggio a contatto con i territori, si articola in una serie di incontri volti a raccogliere istanze, ascoltare proposte e delineare una visione condivisa per le Marche del domani.L’itinerario, inteso come un’immersione nel quotidiano delle comunità locali, inizia con una tappa significativa: il mercato di Urbino. L’ora, le undici, è scelta per intercettare il flusso vitale della città, per dialogare con i cittadini che animano la piazza e con i commercianti, custodi di saperi e tradizioni che plasmano l’identità locale. Questo primo contatto diretto è pensato per instaurare un rapporto di fiducia, fondato sulla trasparenza e sulla volontà di comprendere le esigenze concrete che emergono dal basso.Successivamente, l’attenzione si rivolge alle nuove generazioni. Un caffè con gli studenti universitari e le associazioni studentesche di Urbino rappresenta un’occasione preziosa per cogliere le sfide che i giovani affrontano e le loro aspirazioni per il futuro. Le loro idee, la loro energia e la loro visione del mondo sono elementi cruciali per costruire un progetto regionale innovativo e sostenibile. Si tratta di un momento di ascolto attivo, volto a promuovere un dialogo costruttivo e a creare un ponte tra le generazioni.Il pomeriggio è dedicato a una visita approfondita delle realtà socio-sanitarie del comune di Urbino. Queste strutture, spesso in prima linea nell’assistenza ai più fragili, incarnano valori di solidarietà e di cura che rappresentano un patrimonio inestimabile per la comunità marchigiana. L’incontro con operatori, volontari e beneficiari mira a comprendere le criticità, valorizzare le buone pratiche e individuare possibili sinergie per migliorare i servizi e garantire un sostegno adeguato a chi ne ha bisogno.La tappa successiva, nel comune di Isola del Piano, si concentra sul mondo imprenditoriale. La visita alla realtà Girolomoni e l’incontro con altre aziende del territorio offrono l’opportunità di conoscere da vicino le dinamiche del tessuto produttivo locale, le sfide che le imprese affrontano e le opportunità di crescita che si presentano. Si tratta di un confronto diretto con gli attori chiave dell’economia regionale, volto a comprendere le loro esigenze e a elaborare politiche di sostegno che favoriscano l’innovazione, la competitività e la creazione di nuovi posti di lavoro. L’intero percorso si configura come un vero e proprio “laboratorio di idee”, un’occasione per raccogliere stimoli, raccogliere suggerimenti e costruire insieme un futuro più prospero e inclusivo per le Marche.