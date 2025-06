Ricci in tour nelle Marche: ascolto e proposte per il futuro.

Il candidato alla presidenza della Regione Marche, Matteo Ricci, europarlamentare dem e portavoce di “Per tutte le Marche”, intensifica il suo impegno sul territorio con un tour itinerante volto a instaurare un dialogo diretto con i cittadini e a delineare una visione di rinnovamento per la regione. Domani, il tour farà tappa a Falconara, Morro d’Alba e Belvedere Ostrense, per poi concludersi ad Ancona, dove alle ore 18, presso la Galleria Dorica in via Marsala 15, sarà inaugurata la sede elettorale.L’itinerario non si limita a un semplice spostamento geografico. Ricci intende, attraverso la visita a realtà produttive locali – aziende e cooperative – e gli incontri informali con i cittadini, costruire un quadro dettagliato delle esigenze e delle aspirazioni che animano i diversi territori marchigiani. L’obiettivo è ambizioso: raggiungere, in un percorso di ascolto attivo e partecipazione, ogni singolo comune della regione, un gesto simbolico di vicinanza e impegno verso la comunità.”Per contrastare efficacemente il populismo, è imprescindibile incarnare la concretezza e la capacità di rispondere ai bisogni reali delle persone,” dichiara Ricci. “Questo tour rappresenta un’occasione preziosa per stare a stretto contatto con i cittadini, comprendere le loro problematiche, raccogliere le loro proposte e, soprattutto, testimoniare di persona le eccellenze e le fragilità che caratterizzano il nostro territorio. La sede elettorale di Ancona sarà inaugurata con un evento popolare, aperto a tutti, un segno tangibile della nostra volontà di essere vicini alle persone.”La campagna elettorale, come anticipato dal candidato, si distinguerà per un approccio innovativo, lontano dagli schemi tradizionali. Ricci e il suo team aspirano a incarnare un vero e proprio cambiamento per le Marche, declinato in un programma dettagliato, in iniziative concrete e in una campagna elettorale partecipata e trasparente. Si punta a un modello di politica che sappia coniugare la visione strategica con l’attenzione al dettaglio, la programmazione a medio-lungo termine con la capacità di rispondere prontamente alle emergenze. Il percorso è tracciato: ascolto, dialogo, proposte, cambiamento. Un impegno a costruire un futuro migliore per le Marche, assieme ai suoi cittadini.