Ricci Presidente: Lista Civica in Lizza per le Marche

Nel pomeriggio, in un contesto improntato all’auspicio di un rinnovamento profondo per le Marche, è stata ufficialmente presentata la lista civica “Ricci Presidente” con i candidati provenienti dalla provincia di Fermo.

L’evento, a cui era presente l’europarlamentare Matteo Ricci, aspirante Presidente della Regione, ha segnato un punto di svolta nella campagna elettorale, focalizzandosi sulla necessità di una rappresentanza territoriale equa e sulla valorizzazione delle comunità locali.

La squadra presentata incarna una varietà di competenze e un solido radicamento nel tessuto sociale fermano.

Francesco Trasatti, figura di spicco nella vita politica locale, porta con sé una quindicina di anni di esperienza amministrativa, ricoprendo ruoli chiave nel Comune di Fermo come vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo.

La sua versatilità si estende al mondo dello spettacolo e alla gestione logistica di progetti culturali, testimoniando una visione integrata tra arte, amministrazione e sviluppo territoriale.

Accanto a lui, Daniela Minnetti, consulente del lavoro e già consigliera comunale a Porto San Giorgio, offre una prospettiva orientata all’innovazione sociale e all’inclusione lavorativa.

Argeo Funari, assistente sociale attivo nel Dipartimento di Salute Mentale di Civitanova Marche, introduce una sensibilità specifica verso le fasce più vulnerabili della popolazione, forte dell’esperienza maturata nella Comunità di Capodarco e del suo impegno sociale attraverso l’Associazione “Noi Ragazzi del Mondo”, fondata insieme a Don Franco Monterubbianesi.

A completare il gruppo, Matilde Fagiani, la più giovane candidata, porta con sé l’expertise acquisita nell’ambito della gestione amministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca presso l’Università di Bologna, simbolo di una visione lungimirante e attenta alle sfide del futuro.

“Abito in una regione che necessita di ascolto e di una politica che metta al centro i bisogni delle persone.

Questi candidati sono il riflesso di questo impegno, rappresentano la voce autentica del territorio,” ha dichiarato Ricci, sottolineando come la scelta dei candidati rifletta un approccio politico improntato alla prossimità e alla responsabilità.

La sua critica si è focalizzata sull’assenza di rappresentanza della provincia di Fermo nella precedente giunta regionale, definendo tale omissione un sintomo di una politica troppo orientata agli interessi di partito a discapito del bene comune.

“Il nostro impegno è garantire che ogni provincia marchigiana abbia voce in capitolo, a partire da Fermo, perché solo un governo che ascolta e valorizza ogni territorio può aspirare a un reale sviluppo e a una crescita condivisa,” ha concluso Ricci, lanciando un messaggio di speranza e di cambiamento per le Marche.

L’attenzione è ora rivolta alla capacità di questa lista civica di tradurre questi principi in azioni concrete, offrendo una proposta politica innovativa e al servizio della comunità.