Riconferma alla Presidenza: un impegno per il settore primario italiano.

Con profonda gratitudine, esprimo il mio ringraziamento per la riconferma alla Presidenza della Commissione Permanente XIII, sancita oggi alle ore 15 con un risultato di 19 voti su 26. Questo significativo sostegno, che supera ampiamente la maggioranza richiesta, rappresenta per me un incentivo prezioso e un riconoscimento del lavoro ancora da compiere. La fiducia accordatami si rivela imprescindibile per affrontare le sfide complesse che attendono il settore primario italiano.Il comparto agroalimentare e della pesca non costituiscono semplicemente una risorsa economica; essi incarnano un patrimonio culturale, storico e identitario che definisce l’Italia nel mondo. Rappresentano la linfa vitale delle nostre comunità rurali, custodi di saperi ancestrali e di pratiche sostenibili che meritano di essere valorizzate e tramandate alle future generazioni. La mia rielezione a questo incarico rafforza l’impegno a promuovere una visione strategica e un’azione concertata per il rilancio e la modernizzazione del settore primario. Riconosco appieno il debito che abbiamo nei confronti di agricoltori, pescatori e di tutti coloro che, con il proprio lavoro quotidiano, contribuiscono a garantire la sicurezza alimentare del nostro Paese e a preservare il suo capitale naturale.L’agricoltura italiana, con la sua straordinaria biodiversità e la sua ricchezza di prodotti tipici, deve essere al centro di una politica di sviluppo che concili la produttività con la tutela dell’ambiente e il benessere animale. La pesca, anch’essa cruciale per l’economia costiera e per la conservazione degli ecosistemi marini, necessita di un approccio innovativo e responsabile, che promuova la sostenibilità delle risorse ittiche e il rispetto delle tradizioni locali.Ritengo che il dialogo costruttivo e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti – istituzioni, imprese, associazioni di categoria, mondo della ricerca – siano essenziali per costruire un futuro prospero e sostenibile per il settore primario italiano. È imperativo superare le divisioni e le logiche settoriali, abbracciando una visione d’insieme che tenga conto delle esigenze di tutti.La mia priorità sarà quella di promuovere politiche che favoriscano l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione delle aziende agricole e delle imprese di pesca, la semplificazione degli oneri burocratici e l’accesso al credito. Sarò inoltre impegnato a sostenere la formazione professionale degli operatori del settore e a promuovere la valorizzazione dei prodotti italiani sui mercati nazionali ed esteri.La sfida è ambiziosa, ma credo fermamente che, con impegno, determinazione e spirito di collaborazione, possiamo costruire un futuro migliore per l’agricoltura e la pesca italiana, un futuro che sia fonte di orgoglio e di prosperità per l’intero Paese.