Riforma dello Statuto: Consiglio Regionale in seduta a Ancona

Il Consiglio Regionale delle Marche si riunirà in sessione plenaria ad Ancona, martedì 20 gennaio, alle ore 10:00, per affrontare un ordine del giorno di rilevanza costituzionale e di profondo impatto sull’assetto istituzionale e sulla governance regionale.

La seduta, aperta da un dibattito dedicato a interrogazioni e interpellanze, si concentrerà primariamente sull’esame di tre proposte di legge volte a rimodellare lo Statuto della Regione, delineando un percorso di riforma volto a modernizzare gli organi regionali e a promuovere una rappresentanza più equa e inclusiva.

Le proposte di legge in discussione investono aree cruciali per il futuro amministrativo delle Marche.

La prima riguarda la composizione numerica della Giunta regionale, puntando a una riorganizzazione che tenga conto delle esigenze di efficienza e di reattività dell’azione amministrativa, in un contesto socio-economico in continua evoluzione.

Si prospetta un’analisi approfondita del numero ottimale di assessori, valutando l’impatto su costi, competenze e capacità di risposta alle esigenze dei cittadini.

La seconda proposta affronta il tema della parità di genere negli organi esecutivi e apicali della Regione, un imperativo non solo di giustizia sociale, ma anche di efficacia governativa.

L’obiettivo è superare le attuali disparità, promuovendo una rappresentanza equilibrata che rifletta la composizione della società marchigiana e che valorizzi il contributo femminile in ogni ambito decisionale.

Si tratta di un processo complesso che richiede una riflessione non solo normativa, ma anche culturale, per abbattere stereotipi e pregiudizi che ancora ostacolano la piena partecipazione delle donne alla vita politica.

La terza proposta, particolarmente innovativa, si focalizza sull’adozione di un linguaggio consapevole e inclusivo nella denominazione di incarichi e funzioni politiche e amministrative.

Questo aspetto, spesso sottovalutato, rivela una sensibilità verso l’importanza del linguaggio come strumento di comunicazione e di costruzione sociale.

L’obiettivo è evitare denominazioni obsolete, discriminatorie o neutre, a favore di termini che promuovano l’uguaglianza, il rispetto e l’inclusione di tutte le persone, indipendentemente dal genere, dall’orientamento sessuale, dall’etnia, dalla disabilità o da qualsiasi altra caratteristica personale.

Questa proposta segna un’attenzione crescente verso la dimensione linguistica come elemento chiave per una pubblica amministrazione più moderna e attenta alle persone.

Data la natura statuaria delle modifiche proposte, l’approvazione richiederà una maggioranza qualificata, espressa attraverso due delibere separate, distanziate da un intervallo minimo di due mesi.

Questa procedura complessa garantisce una riflessione approfondita e una valutazione condivisa delle implicazioni delle riforme proposte.

In chiusura dell’ordine del giorno, sono previste proposte di mozione su questioni di attualità regionale.

I lavori del Consiglio Regionale saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina web istituzionale, garantendo la massima trasparenza e la partecipazione virtuale dei cittadini marchigiani.