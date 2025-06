Riforma Elettorale Marche: Candidati alla Doppia Scelta

La recente approvazione, con voto unanime del Consiglio Regionale delle Marche, di una riforma legislativa in materia elettorale regionale, introduce modifiche significative nel panorama delle candidature alla presidenza e ai consigli regionali. L’iniziativa, originariamente proposta dalla consigliera Marta Ruggeri (M5s) e poi ampiamente riformulata e affinata in Commissione, mira a modernizzare il sistema elettorale, rafforzandone la coerenza interna e l’aderenza ai principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana e dalle normative nazionali.La novità più rilevante introdotta dalla legge riguarda la possibilità per i candidati alla presidenza della Regione di presentare la propria candidatura anche come consiglieri regionali, ma esclusivamente in una delle circoscrizioni provinciali che compongono il territorio marchigiano. Questa disposizione, apparentemente semplice, risolve una problematica complessa, che in passato aveva generato ambiguità e potenziali incongruenze nel sistema di rappresentanza.L’obiettivo primario della riforma è la promozione di una maggiore trasparenza e correttezza nel processo elettorale. Il relatore di maggioranza, Andrea Assenti (FdI), sottolinea come questa modifica superi “storture normative” pregresse, mai effettivamente applicate, che rischiavano di compromettere l’equità del sistema e la sua conformità ai dettami costituzionali. La possibilità per un candidato alla presidenza di aspirare contemporaneamente a un seggio in Consiglio regionale, pur garantendo un ampio spettro di opportunità, è stata attentamente calibrata per non alterare l’equilibrio complessivo del sistema rappresentativo.Oltre a questa disposizione centrale, la riforma legislativa include un insieme di aggiornamenti tecnici e procedurali. Si è provveduto a rivedere il criterio di ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali, adeguandolo ai più recenti dati demografici ricavati dal censimento permanente della popolazione. Un articolo cruciale della legge regionale n. 27/2004 è stato integralmente riscritto per formalizzare la possibilità di doppia candidatura, garantendo al contempo l’effettività di eventuali limitazioni. L’Ufficio Centrale Regionale si è visto conferire l’autorità di eliminare candidature multiple che violino i nuovi limiti imposti dalla legge. Sono state inoltre abrogate norme transitorie che avevano perso la loro pertinenza, mantenendo inalterata la dotazione finanziaria e accelerando l’entrata in vigore della riforma.Questa revisione legislativa non si configura come una manovra superficiale, ma come un atto di responsabilità volto a garantire una maggiore equilibrio e rappresentatività del sistema elettorale regionale, a beneficio di tutti i cittadini delle Marche. La riforma, definita “puntuale e tecnicamente solida”, dimostra un impegno concreto verso l’ammodernamento degli strumenti democratici e la loro conformità ai principi fondamentali che guidano l’ordinamento giuridico italiano.