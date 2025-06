Rinascita Civica: I Referendum CGIL Marche Parlano.

L’esito dei referendum promossi dalla CGIL Marche, pur mancando il quorum necessario per la loro validità formale, rappresenta un significativo segnale di risveglio civico e di profonda inquietudine sociale. Non si tratta di un insuccesso, bensì di una fotografia impietosa di una nazione che fatica a trovare un terreno comune per affrontare le sfide del lavoro e dell’inclusione. Come evidenziato dal segretario Giuseppe Santarelli, l’iniziativa ha mobilitato una platea di quasi 370.000 marchigiani, molti dei quali, per anni, si erano allontanati dalla partecipazione politica, dimostrando una rinnovata volontà di esprimere la propria voce su temi cruciali.Il dato della partecipazione, con un terzo della popolazione in età di voto che si è recato alle urne, colloca le Marche al quinto posto a livello nazionale, testimoniando la vitalità del tessuto associativo e la capacità della CGIL di catalizzare l’interesse attorno a questioni sentite dalla cittadinanza. I referendum, incentrati su temi quali la flessibilità spietata del mercato del lavoro, la precarietà dilagante e le sue conseguenze sulla vita dei giovani, hanno offerto uno spazio di riflessione e di confronto che va ben oltre la semplice validazione di proposte legislative.L’appello al non voto da parte di alcune figure istituzionali, giudicato dal segretario Santarelli un atto gravissimo, rivela una distanza preoccupante tra le élite politiche e le reali esigenze della popolazione. Questo atteggiamento, che la CGIL Marche non dimenticherà alle prossime elezioni regionali, denota una mancanza di responsabilità e una volontà di eludere il confronto con le istanze provenienti dal basso.Il vero significato di questa iniziativa non risiede tanto nel raggiungimento del quorum, quanto nella capacità di aver acceso un dibattito necessario e di aver fatto emergere una rabbia silente, una frustrazione palpabile che serpeggia tra i giovani e tra coloro che si sentono abbandonati dal sistema. La precarietà del lavoro, infatti, non è solo una questione economica, ma è anche una ferita al tessuto sociale, una fonte di incertezza e di solitudine che mina la fiducia nelle istituzioni e alimenta un senso di impotenza.La CGIL Marche si sente responsabilizzata da questa risposta popolare, un mandato a proseguire la battaglia per una società più giusta, più equa, più attenta ai diritti e alle necessità di tutti. Un impegno che si estende a milioni di cittadini, un popolo che, nonostante le difficoltà e le disillusioni, non rinuncia a sperare in un futuro migliore. La sfida ora è tradurre questo segnale di risveglio civico in azioni concrete, in proposte innovative, in un nuovo patto sociale che metta al centro la dignità del lavoro e l’inclusione di tutti. Non si tratta di celebrare una vittoria, ma di accettare una responsabilità: quella di continuare a lottare, giorno dopo giorno, per un’Italia più giusta e solidale.