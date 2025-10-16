Rinascita Stazione Ancona: Svolta per la Mobilità e il Futuro della Città

Il progetto di rinascita della stazione marittima ferroviaria di Ancona è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione, alimentato da un incontro cruciale tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

L’incontro, avvenuto nel contesto di un evento dedicato all’economia circolare, il festival “Green Loop – Energia Pura!”, ha segnato una svolta potenziale per il futuro della città e della sua connessione con il trasporto ferroviario marittimo.

L’auspicata riapertura, lungi dall’essere una mera riattivazione di un servizio, si configura come un’opportunità di rifondazione, un’occasione per superare le criticità che hanno portato alla sospensione della linea nel 2016.

A differenza di una dismissione, la sospensione ha preservato la possibilità di una riprogettazione radicale, mirata a eliminare le interferenze che avevano afflitto il servizio e a ottimizzare la funzionalità dell’infrastruttura.

La chiusura prematura del 2016 è ora riconosciuta come un errore strategico, soprattutto considerando l’importanza cruciale di una connessione ferroviaria efficiente per l’accessibilità e la vitalità di Ancona.

Il piano prevede il mantenimento di una doppia configurazione binaria, elemento essenziale per garantire la flessibilità e la capacità di accogliere un volume di traffico significativo.

La Regione Marche, in linea con una visione strategica a lungo termine, ha recentemente ribadito il valore infrastrutturale della stazione, inquadrandola come un tassello fondamentale per la mobilità sostenibile e lo sviluppo economico del territorio.

La fase successiva prevede l’elaborazione di un progetto dettagliato da parte di RFI, con l’impegno di avviare i primi lavori di progettazione nei mesi iniziali del prossimo anno.

Parallelamente, la Regione è chiamata a definire un piano di investimenti dedicato alla copertura delle corse sulla tratta, assicurando la sostenibilità finanziaria del servizio e la sua integrazione nel sistema di trasporto regionale.

Questo impegno finanziario, unito alla riprogettazione tecnica, mira a creare una stazione marittima ferroviaria moderna, efficiente e integrata nel tessuto urbano e nel contesto ambientale, in grado di rispondere alle esigenze di un turismo sostenibile e di una comunità desiderosa di riconnettersi con il mare e con l’Europa.

Il progetto si pone quindi non solo come una riapertura, ma come una rinascita, un investimento nel futuro di Ancona e del suo ruolo come porta d’acqua verso il continente.