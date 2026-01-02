Rinnovabili Marche: corsa contro il tempo e rischio speculazione.

- PUBBLICITA -

La questione delle energie rinnovabili nelle Marche si configura come una sfida complessa, un crocevia tra imperativi ambientali, sviluppo economico e tutela del territorio, e rischia di sfociare in un impasse amministrativa.

La Regione, chiamata ad operare in tempi ristretti, ha solo 120 giorni per delineare le aree idonee e non idonee per l’insediamento di impianti, un termine imposto dal decreto legge 175 e che, come evidenziato dall’interpellanza della consigliera Micaela Vitri, rischia di non essere rispettato a causa di un’apparente inerzia da parte dell’amministrazione Acquaroli.

Il rischio non è solo di un ritardo burocratico, ma di una perdita di controllo strategico sul futuro energetico regionale.

L’Umbria, con un approccio più proattivo, funge da esempio di come affrontare la questione con tempestività e lungimiranza.

La necessità di definire chiaramente la posizione regionale in merito agli impianti agri-voltaici e fotovoltaici, da presentare in Conferenza Stato-Regioni, assume un’importanza cruciale.

Allo stesso modo, è fondamentale che la Regione si esprima sulla possibilità di implementare una normativa differenziata per i piccoli impianti domestici e le comunità energetiche rinnovabili, riconoscendone il potenziale contributo alla transizione ecologica e la loro diversa impattabilità rispetto alle grandi centrali.

La denuncia di Vitri solleva una preoccupazione più ampia: quella di una regione preda di interessi speculativi.

Società private, approfittando di una normativa carente e frammentata, rischiano di compromettere il valore aggiunto del territorio marchigiano, un patrimonio che si fonda sull’eccellenza del turismo e dell’agroalimentare.

Il progetto eolico “Energia Monte Petralta, con la sua capacità di 30 megawatt, e le polemiche relative agli impianti agri-fotovoltaici nei comuni di Sant’Angelo Vado e Montecalvo in Foglia, sono solo la punta dell’iceberg di una problematica più ampia.

L’approccio reattivo, caso per caso, si è dimostrato insufficiente.

È necessario un cambio di paradigma, un passaggio da una logica di gestione dell’emergenza a una visione strategica che guidi lo sviluppo delle energie rinnovabili in modo sostenibile.

L’individuazione di aree idonee, prioritariamente zone industriali e superfici edificabili come i tetti degli edifici, rappresenta un passo fondamentale.

La speranza è che emerga una normativa condivisa, basata su criteri chiari e trasparenti, che coinvolga attivamente i comuni e le comunità locali.

Un approccio partecipativo è essenziale per garantire che la transizione energetica non si traduca in un danno per il territorio e per le sue comunità.

Parallelamente, è cruciale che i benefici economici derivanti dalla produzione di energia rinnovabile siano reinvestiti nelle comunità locali, attraverso meccanismi di compensazione, riduzione delle bollette, incentivi all’autoconsumo e un supporto concreto alle comunità energetiche, promuovendo così un modello di sviluppo energetico equo e sostenibile.

La sfida è coniugare ambizione climatica e tutela del paesaggio, ponendo al centro il benessere delle comunità marchigiane.