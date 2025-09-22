Rinnovato impegno civico: Gelmini lancia l’appello al voto.

L’urgenza di un rinnovato impegno civico permea la campagna elettorale in vista del voto regionale del 28 e 29 settembre.

Mariastella Gelmini, esponente di spicco di Noi Moderati, ha sottolineato con forza la necessità di un’operazione di sensibilizzazione capillare, finalizzata a risvegliare l’interesse degli elettori e a comunicare l’importanza cruciale di ciascun voto.

Non si tratta semplicemente di stimolare la partecipazione, ma di veicolare la consapevolezza che il futuro della regione è in gioco, e che la scelta del 28 e 29 settembre definirà traiettorie di sviluppo e di progresso.

La sfida è complessa: in un contesto spesso caratterizzato da disaffezione e da una crescente percezione di distanza tra cittadini e istituzioni, riconnettere l’elettore con la politica richiede un’analisi profonda delle sue preoccupazioni e delle sue aspirazioni.

Non è sufficiente presentare programmi e promesse; è necessario instaurare un dialogo autentico, ascoltare le voci del territorio e offrire soluzioni concrete a problemi reali.

Gelmini ha evidenziato l’importanza strategica del voto moderato, riconoscendo il ruolo centrale degli elettori che si collocano nell’area centrale dello schieramento politico.

Questi sono gli elettori che, spesso, si sentono disorientati dalle polarizzazioni estreme e che cercano un’alternativa pragmatica e orientata al bene comune.

Noi Moderati, con Maurizio Lupi a capo e con un lavoro di radicamento sul territorio, si propongono come questa alternativa, offrendo una visione politica basata sulla responsabilità, sulla competenza e sulla capacità di mediazione.

La preoccupazione per l’affluenza alle urne è un campanello d’allarme.

Una bassa partecipazione non è semplicemente un dato statistico; è il sintomo di una crisi più profonda, che riguarda la fiducia nelle istituzioni e la percezione di efficacia dell’azione politica.

In questo senso, incentivare il voto non è un atto di propaganda, ma un dovere civico, un appello alla responsabilità collettiva.

L’esperienza amministrativa di Acquaroli è stata, a detta dei Moderati, un elemento di stabilità e di progresso per la regione.

La sua capacità di instaurare relazioni costruttive con il governo centrale ha permesso di ottenere risorse e di avviare progetti strategici, con un impatto positivo sulla crescita economica e sul benessere sociale.

Continuare su questa strada, consolidando i risultati raggiunti e aprendo nuove opportunità di sviluppo, rappresenta una priorità assoluta, e Noi Moderati si impegnano a sostenerlo con convinzione, valorizzando la sua leadership e contribuendo con le proprie competenze a rafforzare il progetto regionale.

Il voto, in definitiva, è l’atto che consente di perpetuare questa traiettoria positiva, garantendo un futuro di prosperità e di coesione sociale.