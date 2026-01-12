Romano Candidato Unitario a Senigallia: Primarie Chiave per il Futuro

- PUBBLICITA -

Senigallia si appresta ad affrontare le prossime elezioni comunali con una chiara indicazione proveniente dalle primarie del centrosinistra: Dario Romano sarà il candidato unitario.

La vittoria, ottenuta domenica 11 gennaio, non rappresenta semplicemente un successo personale, ma simboleggia una riaffermazione della volontà di cambiamento e di partecipazione democratica all’interno della coalizione progressista.

L’affluenza, pari a 1.695 voti validi distribuiti tra gli undici seggi allestiti in diverse zone del territorio comunale, testimonia un interesse significativo da parte dell’elettorato, un segnale incoraggiante per la vitalità del dibattito politico locale.

Dario Romano, figura già esperta in amministrazione comunale avendo ricoperto la carica di presidente del consiglio tra il 2015 e il 2020, ha convintamente superato Marco Lion, esponente di spicco del mondo ambientalista, con un ampio margine di preferenze: 1.097 voti contro 598.

Questo risultato sottolinea la sua capacità di aggregare differenti sensibilità all’interno del centrosinistra e di proiettarsi come figura di riferimento per il futuro della città.

La vittoria è stata immediatamente interpretata da Romano come un atto di fiducia da parte di una comunità che aspira a un rinnovamento profondo e non intende rassegnarsi allo status quo.

Il suo messaggio, veicolato attraverso i canali social, ha enfatizzato l’importanza del confronto leale e rispettoso con lo sfidante e ha espresso l’impegno a superare le divisioni interne per affrontare insieme le sfide che attendono la città.

L’auspicio è che le primarie, lungi dall’essere fonte di spaccature, diventino un punto di partenza per una collaborazione costruttiva e orientata al bene comune.

La candidatura di Dario Romano pone ora l’accento sulla prospettiva di un confronto diretto con il sindaco uscente Massimo Olivetti, rappresentante del centrodestra, nelle elezioni di primavera.

Il futuro orizzonte politico si preannuncia complesso, richiedendo un’analisi approfondita delle esigenze della comunità e la proposta di soluzioni concrete per affrontare le problematiche emergenti.

Marco Lion, pur non avendo raggiunto il risultato sperato, ha espresso il suo sostegno al vincitore e ha riconosciuto la rilevanza dei temi centrali della campagna elettorale, quali la tutela del territorio dalla speculazione edilizia e la garanzia del diritto alla casa per tutti i cittadini.

La sua voce, attenta alle istanze ambientali e sociali, continuerà ad essere un punto di riferimento importante per il dibattito pubblico.

La sfida di primavera si presenta dunque come un momento cruciale per il futuro di Senigallia, un’occasione per definire la direzione politica della città e per costruire un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, capace di rispondere alle aspettative di una comunità dinamica e attenta alle sfide del futuro.

La vittoria di Dario Romano alle primarie è il primo passo di un percorso che si preannuncia ricco di impegno e responsabilità.