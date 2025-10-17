Sanità Marchigiana: Nuova Era con Calcinaro Assessore?

La governance della sanità regionale necessita di una leadership strategica, capace di affrontare le sfide strutturali che affliggono il sistema.

L’auspicabile ingresso di un assessore competente nella nuova giunta regionale rappresenta un’opportunità cruciale per innescare un cambiamento profondo.

Maurizio Natali, presidente della sezione sanità privata di Confindustria Fermo, esprime il supporto a una figura come il sindaco di Fermo, Francesco Calcinaro, prospettando una possibile delega assessorile che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per la sanità marchigiana.

Il territorio fermano, pur dimostrando una capacità di risposta ai bisogni dei cittadini, si trova a convivere con un cronico sottofinanziamento che ne limita le potenzialità.

Questa disparità, ereditata dalla genesi del sistema sanitario regionale (ASUR), non è stata adeguatamente mitigata, nonostante le reiterate promesse di riequilibrio.

Un elemento particolarmente critico è la significativa riduzione, iniziata nel 2022 e protrattasi negli anni successivi, dei finanziamenti destinati all’acquisto di prestazioni ambulatoriali erogate da privati accreditati nella provincia di Fermo.

Questa manovra, di circa mezzo milione di euro annui, contrasta nettamente con l’aumento delle risorse stanziate a livello regionale – con la