Santa Croce: da dismissione a nuovo presidio ospedaliero

Cinque anni fa, una decisione amministrativa controversa segnò un punto di svolta nel panorama sanitario fanese.

La delibera 184 del 5 agosto 2020, approvata sotto la guida del sindaco Massimo Seri e dell’amministrazione di centrosinistra, sancì un progetto che prevedeva la dismissione dell’ospedale Santa Croce in cambio della realizzazione di una nuova infrastruttura viaria.

Questa scelta, percepita da molti come una scommessa sul futuro del sistema sanitario locale, fu strettamente legata all’ambizione di realizzare un modello di ospedale unico, un’ipotesi che avrebbe comportato una progressiva riduzione, e potenzialmente l’eliminazione, del Santa Croce.

L’orientamento del Partito Democratico, forza politica dominante in quel periodo, si configurò a favore di questa visione centralizzata, alimentando preoccupazioni nella comunità fanese e suscitando un acceso dibattito.

La prospettiva di una struttura ospedaliera unica, pur animata da potenziali obiettivi di ottimizzazione delle risorse e miglioramento dell’efficienza, generò timori riguardo alla perdita di un punto di riferimento storico per la città e per i comuni limitrofi.

Tuttavia, negli anni successivi, l’amministrazione guidata dall’attuale sindaco, Luca Serfilippi, ha intrapreso un percorso di revisione e inversione di questa precedente decisione.

Un impegno concreto è stato dimostrato attraverso la fermata definitiva del progetto dell’ospedale unico e, parallelamente, con un significativo investimento nel potenziamento del Santa Croce.

L’inaugurazione della nuova palazzina dedicata all’emergenza-urgenza rappresenta un tassello fondamentale di questa riprogrammazione strategica, garantendo un servizio di primo soccorso all’avanguardia e assicurando la disponibilità di 380 posti letto, un numero rilevante per rispondere alle esigenze di una popolazione in costante crescita.

Questa recente evoluzione testimonia la capacità di un’amministrazione di ascoltare le istanze della comunità, di riconsiderare scelte preesistenti e di perseguire, con determinazione, il rafforzamento di un’infrastruttura sanitaria essenziale per il benessere della popolazione fanese, consolidando il ruolo del Santa Croce come presidio ospedaliero di riferimento per il territorio.

Il caso del Santa Croce, dunque, si pone come esempio di come le decisioni amministrative, lungi dall’essere immutabili, possano essere soggette a revisione e a una ridefinizione strategica, al fine di garantire un servizio sanitario efficiente, accessibile e radicato nel tessuto sociale e culturale della comunità.