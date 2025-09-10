Schlein a Spinetoli: pranzo e inclusione con i giovani disabili

Durante una visita a Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno, Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, ha condiviso un pranzo significativo con i giovani con disabilità che operano presso la Locanda Centimetro Zero.

L’incontro ha rappresentato un momento di ascolto e dialogo, con Schlein che ha espresso ammirazione per l’iniziativa e ha sollecitato i ragazzi a condividere le loro esperienze lavorative, sottolineando il valore intrinseco del loro impegno.

Accompagnata da una delegazione del PD locale, comprendente i candidati Francesco Ameli, Fabiola Diomede, Margherita Sorge ed Enrico Piergallini, la segretaria ha poi ricevuto l’aggiunta di Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche per la coalizione di centrosinistra.

La presenza di Ricci ha ulteriormente rafforzato il messaggio politico dell’incontro, un’occasione per riaffermare l’impegno del centrosinistra verso le fasce più vulnerabili della popolazione.

Ricci ha utilizzato l’opportunità per delineare una visione politica incentrata sulla giustizia sociale e sull’inclusione.

“Siamo la forza politica che persevera nel posizionare al centro della propria agenda la tutela dei più deboli,” ha dichiarato, ampliando il focus oltre la disabilità per includere una gamma di problematiche sociali complesse: dipendenze, invecchiamento, Alzheimer, autismo.

Questa visione implica un approccio olistico che riconosce l’interconnessione di queste sfide e la necessità di politiche integrate.

L’importanza delle cooperative sociali, come la Locanda Centimetro Zero, è stata enfatizzata come elemento cruciale in questa strategia.

Ricci ha riconosciuto le difficoltà economiche che spesso affliggono queste realtà, che svolgono un lavoro essenziale, spesso in condizioni di precarietà.

Il suo intervento ha implicitamente suggerito la necessità di un sostegno strutturale e mirato per garantire la loro sostenibilità e la capacità di continuare a fornire servizi vitali per la comunità.

L’incontro a Spinetoli, dunque, si è configurato come un’occasione per sottolineare l’importanza di un modello di sviluppo che ponga al centro la dignità e il benessere di ogni individuo, in particolare di coloro che si trovano in condizioni di fragilità.

Il gesto simbolico del pranzo con i giovani lavoratori della Locanda Centimetro Zero ha mirato a comunicare un messaggio di vicinanza e di impegno concreto verso un futuro più inclusivo e solidale.