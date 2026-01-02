Scontro Anconetano: Guardie Mediche al Centro di una Polemica

- PUBBLICITA -

La questione delle guardie mediche nell’Anconetano è diventata terreno di scontro tra la minoranza consiliare, rappresentata da Michele Caporossi, e la dirigenza dell’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, guidata dal direttore generale Giovanni Stroppa.

La controversia, nata da una segnalazione di Caporossi relativa alla mancanza di trasparenza e accessibilità delle informazioni riguardanti le guardie mediche effettivamente attive nel territorio comunale di Jesi, ha innescato un acceso botta e risposta che solleva interrogativi più ampi sulla governance del sistema sanitario regionale e sui ruoli istituzionali.

L’iniziativa di Caporossi, figura che vanta un passato dirigenziale nell’ambito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, si è focalizzata sulla necessità di una mappatura precisa e consultabile delle risorse mediche disponibili, evidenziando una carenza informativa che ostacola la comprensione della reale operatività del servizio.

Questa critica, lungi dall’essere una mera polemica politica, emerge come la voce di chi conosce da vicino le fragilità del sistema e intende stimolare un’azione concreta per migliorarlo.

La risposta di Stroppa, pur riconoscendo le difficoltà legate alla cronica carenza di personale medico, si è manifestata in un tono difensivo, accusando Caporossi di strumentalizzare la questione per fini personali e di demotivare i professionisti sanitari.

Questa reazione ha innescato una nuova escalation, con Caporossi che ha ribadito il proprio dovere di controllo e denuncia, sottolineando come la funzione di un direttore generale non possa essere confusa con quella di un politico eletto.

Il consigliere ha inoltre annunciato un’istruttoria formale presso la giunta regionale, contestando l’ingerenza del direttore generale nei confronti dei rappresentanti del popolo.

Il cuore della disputa non riguarda unicamente la questione delle guardie mediche, ma si estende a una riflessione più ampia sulla responsabilità istituzionale e sulla necessità di un equilibrio tra gestione operativa e controllo democratico.

La critica di Caporossi, pur nella sua forma più diretta, evidenzia un problema strutturale: la mancanza di trasparenza e la difficoltà di accesso alle informazioni riguardanti i servizi sanitari essenziali.

La risposta di Stroppa, invece, rischia di soffocare la critica e di impedire un confronto costruttivo, che è fondamentale per migliorare l’efficienza e l’equità del sistema sanitario.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sul rapporto tra la dirigenza sanitaria e il controllo democratico, un rapporto che deve essere improntato alla trasparenza, alla responsabilità e al rispetto reciproco.

La denuncia di Caporossi, lungi dall’essere una semplice polemica, rappresenta un appello a una maggiore accountability e a un rafforzamento del ruolo dei rappresentanti del popolo nel controllo dell’operato della dirigenza sanitaria, al fine di garantire un servizio di eccellenza e accessibile a tutti i cittadini.

La questione, ora, è nelle mani della giunta regionale, chiamata a fornire chiarimenti e a intervenire per ristabilire un clima di collaborazione e trasparenza.