Secondo mandato: visione, comunità e memoria al centro dell’impegno.

Assumere la guida del Consiglio comunale, un incarico che la stessa assemblea mi ha onorato di ricoprire per un secondo mandato, rappresenta per me una responsabilità ancora più profonda, un impegno a coltivare una visione politica che trascenda l’orizzonte del presente.

Come già esprimevo due anni fa, il mio agire sarà guidato da una prospettiva lungimirante, attenta al futuro delle generazioni che ci succederanno e che erediteranno il nostro operato.

Le città non sono meri agglomerati urbani, insiemi di edifici e infrastrutture; sono tessuti complessi, viventi, pulsanti di storie, esperienze, legami affettivi che legano individui e famiglie.

Riconoscere questa essenza antropologica è il presupposto imprescindibile per un’amministrazione comunale efficace e realmente al servizio della comunità.

Il mio secondo mandato sarà improntato alla ricerca costante dell’equilibrio, all’imparzialità, al rispetto reciproco e a un profondo senso del servizio pubblico.

In un’epoca segnata da polarizzazioni e divisioni, il mio obiettivo primario sarà quello di promuovere l’unità, di costruire ponti laddove altri erigono barriere, di individuare i punti di convergenza che permettano di perseguire il bene comune.

Presiedere questo Consiglio significa, innanzitutto, proteggere e promuovere il confronto democratico, garantire la rigorosa osservanza delle regole procedurali, valorizzare ogni contributo, ogni opinione, consapevoli che la resilienza e la vitalità della democrazia si nutrono della qualità e della ricchezza delle relazioni interpersonali che siamo in grado di instaurare.

Ogni voce, anche quella dissenziente, è un tassello fondamentale per la costruzione di un processo decisionale inclusivo e legittimo.

Questo rinnovato incarico desidero dedicare profondamente alla memoria di mia madre, una figura che ha rappresentato per me un punto di riferimento costante e un esempio di valori umani imprescindibili.

Il dolore per la sua perdita, vissuto intensamente in questi anni, mi ha reso consapevole del valore intrinseco delle radici, della memoria collettiva, degli affetti che ci sostengono e ci definiscono, ancorandoci a un patrimonio di esperienze e conoscenze che ci rendono, al di là del nostro ruolo amministrativo, individui completi e parte integrante di una comunità.

Questo impegno, che riprendo con rinnovato vigore, è un modo per onorare la sua memoria e per continuare a percorrere la strada che mi ha indicato, perseguendo con dedizione e passione il bene della nostra città e dei suoi abitanti.

Rappresenta la mia personale risposta al lutto, un atto di speranza rivolto al futuro.