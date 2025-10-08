Semi di Futuro alla Marcia Perugia-Assisi per i diritti umani

Semi di Futuro, un’organizzazione di volontariato impegnata nella promozione dei diritti umani e nella costruzione di un futuro più giusto, annuncia con convinzione la propria adesione alla prossima edizione della Marcia della Pace Perugia-Assisi.

Questa partecipazione si configura come un’evoluzione logica e imprescindibile del percorso di sensibilizzazione avviato recentemente con un evento informativo dedicato alla drammatica situazione umanitaria a Gaza.

L’iniziativa del 5 ottobre, realizzata in sinergia con BDS Lanciano e BDS Marche presso l’Ex Cinema delle Palme di San Benedetto del Tronto, ha rappresentato un’occasione cruciale per illuminare le complessità e le sofferenze legate al conflitto israelo-palestinese.

L’evento, basato su dati e rapporti dettagliati forniti da Amnesty International, ha messo in luce pratiche allarmanti, quali l’impiego della fame come strumento di guerra, e ha offerto uno sguardo diretto sulle condizioni di vita disumane che affliggono la popolazione civile nella Striscia di Gaza, territorio occupato e soggetto a restrizioni sempre più stringenti.

Non si è trattato semplicemente di una denuncia, ma di un tentativo di fornire una comprensione più profonda delle radici del conflitto, esaminando le dinamiche politiche, economiche e sociali che ne determinano la persistenza.

La Marcia Perugia-Assisi, con la sua storia di impegno pacifista e di profonda riflessione, incarna perfettamente i valori che Semi di Futuro persegue.

L’associazione crede fermamente che la pace non sia un mero auspicio, ma un processo attivo che richiede un profondo ripensamento delle strutture di potere e un’urgente redistribuzione della giustizia sociale.

La dignità umana, pilastro fondamentale di qualsiasi società civile, deve essere riconosciuta e difesa a prescindere da etnie, religioni o confini geografici.

L’associazione sottolinea come la pace vera sia intrinsecamente legata alla giustizia, all’equità e al rispetto dei diritti fondamentali di tutti i popoli.

Ignorare le ingiustizie subite da una parte significa compromettere la sicurezza e la stabilità di tutte le altre.

Semi di Futuro lancia quindi un appello a tutti i cittadini che condividono questa visione, invitandoli a unirsi alla delegazione per la Marcia.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per manifestare pubblicamente il proprio sostegno alla pace, per rafforzare il senso di comunità e per contribuire attivamente alla costruzione di un mondo più giusto e pacifico.

Si tratta di un gesto simbolico, certo, ma anche di un atto concreto di responsabilità civile.

L’organizzazione ribadisce il proprio impegno a promuovere iniziative volte a favorire la solidarietà internazionale, a sostenere le vittime di conflitti armati e a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi cruciali relativi ai diritti umani.

Il percorso di Semi di Futuro non si limita a interventi di emergenza, ma si proietta verso un impegno a lungo termine, volto a creare le condizioni per una pace duratura e una giustizia globale.

Per maggiori informazioni e dettagli sulla partecipazione alla marcia, si invita a consultare il sito web: www.semidifuturosbt.it.