Servizio idrico: Viva Servizi incontra i candidati regionali.

Giovedì 18 settembre, Viva Servizi Spa, gestore unico del servizio idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona, ospita un incontro cruciale con i candidati alla Presidenza della Giunta Regionale e con i rappresentanti aspiranti al Consiglio Regionale.

L’evento, aperto ai media, rappresenta un’occasione unica di confronto diretto tra la società e i futuri amministratori, con l’obiettivo di delineare le sfide e le opportunità che attendono la gestione del ciclo dell’acqua nella nostra regione.

L’incontro, che si terrà presso l’Auditorium di Viva Servizi Spa, in Via del Commercio, 29 ad Ancona, a partire dalle ore 9:30, offrirà una piattaforma per discutere temi strategici quali la sostenibilità idrica, l’adeguamento delle infrastrutture alle nuove normative europee, l’efficienza energetica degli impianti di potabilizzazione e depurazione, la mitigazione delle perdite idriche e l’innovazione tecnologica nel settore.

Viva Servizi, consapevole del ruolo chiave che il servizio idrico svolge nella vita quotidiana dei cittadini e nello sviluppo economico del territorio, intende stimolare un dibattito costruttivo sui modelli di governance, sulle politiche tariffarie, sulla necessità di investimenti mirati e sulla collaborazione tra enti locali, Regione e gestore.

L’azienda, forte di un’esperienza consolidata nella gestione di un territorio complesso e diversificato, intende presentare ai candidati le proprie analisi, i propri progetti e le proprie proposte per garantire un servizio sempre più efficiente, affidabile e attento alle esigenze del territorio.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno di Viva Servizi a favorire la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nella gestione del servizio idrico, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo con tutte le parti interessate.

L’evento mira a sensibilizzare i futuri amministratori sull’importanza strategica del ciclo dell’acqua e a sollecitare l’adozione di politiche lungimiranti e sostenibili per la salvaguardia di questa risorsa preziosa.

La presenza dei giornalisti garantirà una diffusione ampia e tempestiva delle informazioni, contribuendo a informare correttamente l’opinione pubblica sulle problematiche e le opportunità legate alla gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Ancona.