Silvetti accoglie Cesaretti a capo del Deposito Munizioni del Poggio

Durante un incontro formale tenutosi questa mattina presso il Palazzo del Popolo, il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha espresso i suoi auguri e il plauso al Capitano di Fregata Stefano Cesaretti, assunto recentemente al comando del Deposito Munizioni del Poggio.

L’incontro, che segna il primo atto di protocollo istituzionale del genere nell’anno in corso, riflette l’importanza strategica del sito e il ruolo cruciale che esso riveste nella difesa del territorio nazionale.

Il Deposito Munizioni del Poggio, collocato in una posizione geografica di notevole rilevanza, rappresenta un punto nevralgico per la gestione e lo stoccaggio di materiali bellici, contribuendo in maniera significativa alla sicurezza e alla prontezza operativa delle Forze Armate Italiane.

La presenza del Capitano Cesaretti, con la sua esperienza e competenza, rafforza ulteriormente le capacità operative del deposito e garantisce la rigorosa osservanza delle procedure di sicurezza, un aspetto di primaria importanza data la delicatezza delle attività svolte.

L’occasione ha offerto al sindaco Silvetti la possibilità di ribadire l’importanza della collaborazione tra l’amministrazione comunale e le strutture militari presenti sul territorio.

Un rapporto di fiducia reciproca e di costante dialogo è fondamentale per affrontare le sfide complesse legate alla gestione del territorio e alla tutela della sicurezza dei cittadini.

Il sindaco ha sottolineato come la presenza di un sito militare di tale importanza, pur richiedendo una particolare attenzione nella pianificazione urbanistica e nella gestione dei flussi logistici, rappresenti anche un motore di sviluppo economico e sociale per l’area del Poggio e per l’intera città di Ancona.

Il Capitano Cesaretti, dal canto suo, ha ringraziato il sindaco per l’accoglienza e ha assicurato il suo impegno a operare con la massima professionalità e responsabilità, nel rispetto delle normative vigenti e in stretta collaborazione con le autorità locali.

Ha inoltre evidenziato la consapevolezza delle peculiarità del contesto anconetano e la volontà di integrarsi pienamente nella comunità, contribuendo attivamente alla promozione di iniziative volte a favorire la conoscenza e la comprensione del ruolo delle Forze Armate.

La cerimonia si è conclusa con lo scambio di cortesi saluti, suggellando un nuovo capitolo di cooperazione tra l’amministrazione comunale e l’importante struttura militare del Poggio.