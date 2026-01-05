Sovranità, Lavoro e Nuovo Patto: L’Italia Ripartita da Porto Recanati

- PUBBLICITA -

Riorientare l’Italia: Sovranità, Lavoro e un Nuovo Patto SocialeIl Castello Svevo di Porto Recanati, luogo simbolo di resilienza e difesa, si configura come scenario per un’assemblea cruciale: la terza riunione regionale di Democrazia Sovrana e Popolare (DSP), un movimento guidato da Marco Rizzo e Francesco Toscano.

Piuttosto che un mero evento politico, l’incontro si presenta come un atto di riaffermazione di un’identità nazionale e di una visione alternativa per l’Italia, in un contesto globale in rapida trasformazione.

DSP propone un’analisi critica delle dinamiche di potere che plasmano la realtà italiana, individuando un’emergenza complessa: la progressiva erosione della sovranità nazionale, l’impoverimento delle classi lavoratrici e la crescente polarizzazione sociale.

L’obiettivo primario non è semplicemente quello di “opporsi” a un sistema percepito come oppressivo, ma di costruire un nuovo patto sociale, fondato su principi di giustizia, equità e autodeterminazione.

La divisione storica tra ceto medio produttivo (piccoli imprenditori, commercianti, artigiani, partite IVA) e classi lavoratrici (impiegati, operai) è identificata come un ostacolo da superare.

DSP sostiene che solo l’unione di queste due componenti sociali, spesso in conflitto tra loro, possa generare una forza politica capace di rivendicare il controllo sul futuro del Paese.

Il nemico comune è individuato non in un singolo individuo o partito, ma in un complesso di forze globali: la finanza internazionale, il grande capitale speculativo e, in particolare, un modello di integrazione europea che sacrifica gli interessi nazionali sull’altare di un’ideologia neoliberista.

La proposta di DSP si articola su diversi pilastri fondamentali.

Innanzitutto, una revisione radicale del ruolo dell’Italia nel contesto internazionale.

L’abbandono dell’euro e un ripensamento critico dell’adesione alla NATO sono presentati come prerequisiti per garantire l’autonomia strategica del Paese e liberare risorse per investimenti prioritari in settori come l’istruzione, la sanità e la ricerca.

La diversificazione delle relazioni commerciali, con particolare attenzione a Paesi emergenti come Cina, India, Brasile e Argentina, è vista come un modo per ridurre la dipendenza da fornitori energetici e mercati dominati da interessi estranei.

La critica all’Unione Europea non si limita alla sfera economica, ma estende anche alla dimensione politica e culturale.

DSP denuncia l’imposizione di politiche economiche belliche, che penalizzano la produzione locale e favoriscono una spirale di migrazioni incontrollate, sfruttando la debolezza dei lavoratori e minando i diritti sociali.

La difesa della civiltà della produzione, intesa come un sistema basato sul lavoro, sulla qualità dei beni e sulla sostenibilità ambientale, è posta al centro del progetto politico.

L’assemblea di Porto Recanati, in vista del congresso nazionale a Roma, si propone di concretizzare queste istanze in un manifesto programmatico che declini il sovranismo popolare di Rizzo e Toscano in termini pratici e immediatamente applicabili sul territorio marchigiano.

Oltre alla formulazione di proposte concrete, l’evento mira a individuare e promuovere figure di riferimento, donne e uomini capaci di incarnare i valori e gli obiettivi del movimento, configurandosi come un baluardo nazionale per la sovranità, la pace e la giustizia sociale.

Si tratta di un’iniziativa volta a sollecitare una profonda riflessione sul futuro dell’Italia e a costruire un’alternativa politica concreta, fondata sulla difesa dell’identità nazionale, la promozione del lavoro e la costruzione di un nuovo patto sociale.