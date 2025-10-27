Svem, Dimissioni Santori: Cambia rotta per i fondi europei nelle Marche

La Sviluppo Europa Marche (Svem), l’ente partecipato regionale incaricato della gestione e implementazione dei fondi europei, è al centro di una significativa transizione.

Andrea Santori, precedentemente a capo della Svem, ha formalmente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente, una decisione che si colloca in un contesto di crescenti tensioni e interrogativi circa l’efficacia e la trasparenza della sua gestione.

La contemporaneità della sua decisione con la presentazione della nuova giunta regionale, guidata da Francesco Acquaroli, suggerisce una volontà di evitare ulteriori frizioni e facilitare un cambio di rotta strategico per l’ente.

Le critiche alla gestione di Santori avevano assunto una risonanza sempre più ampia, alimentando disagi presso le associazioni di categoria, in particolare Confindustria, la cui voce si era levata per sollecitare un rinnovamento nell’approccio alla gestione dei fondi.

La disponibilità espressa da Acquaroli, durante incontri con i vertici di Confindustria regionale e provinciale, a riconsiderare la direzione della Sviluppo Europa Marche, pur posticipata al termine del voto, aveva prefigurato un possibile cambiamento, che ora si concretizza con le dimissioni di Santori.

L’esposto presentato in Procura dall’ex sottosegretaria dem al Mise, Alessia Morani, un elemento di notevole gravità, aveva ulteriormente esacerbato le controversie, sollevando interrogativi specifici sulla trasparenza di alcune consulenze e procedure gestite dalla Svem.

L’esposto, sebbene non immediatamente collegato alle dimissioni di Santori, testimonia un clima di crescente scrutinio e preoccupazione nell’ambito della gestione dei fondi europei.

Santori, nel comunicare la propria decisione, ha tentato di bilanciare la resa formale con una rivendicazione del proprio operato, descrivendo la Svem come un’organizzazione efficiente e performante.

Pur ammettendo le proprie imperfezioni, ha sottolineato l’importanza della lealtà e della determinazione nel perseguire gli obiettivi prefissati.

Questa dichiarazione, però, non placa le preoccupazioni sollevate e non esclude una revisione approfondita delle procedure e delle strategie implementate durante la sua direzione.

Le dimissioni di Santori aprono ora una fase delicata per la Sviluppo Europa Marche.

L’incarico di trovare un successore e di ridisegnare il futuro dell’ente richiederà un’attenta valutazione delle criticità emerse, un rinnovato impegno verso la trasparenza e la partecipazione, e una visione strategica che sappia coniugare l’efficienza operativa con la responsabilità sociale e la conformità normativa.

La sfida è quella di ricostruire la fiducia degli stakeholder e garantire che i fondi europei siano utilizzati in modo efficace e per il beneficio dell’intera comunità marchigiana.

Il futuro della Svem dipenderà dalla capacità di affrontare queste sfide con coraggio e determinazione.