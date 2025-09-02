Tajani a Ancona: Forza Italia punta alla crescita nelle Marche

Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha delineato ad Ancona le ambizioni del partito in vista delle prossime elezioni regionali nelle Marche, delineando una visione strategica improntata alla crescita e alla conferma dell’impegno politico sul territorio.

Pur riconoscendo la complessità del panorama elettorale, Tajani ha espresso una fiducia robusta nella capacità di Forza Italia di ampliare la propria base di consenso e di consolidare il ruolo di forza trainante all’interno del centrodestra italiano.

Le recenti elezioni europee, che hanno visto il partito ottenere risultati significativi, sono state citate come indicatore di una crescente popolarità e di una rinnovata fiducia da parte dell’elettorato.

Tajani ha ribadito l’obiettivo di un risultato elettorale “in doppia cifra”, auspicando un successo che vada oltre le aspettative, e che rifletta l’impegno costante del partito nel promuovere politiche di sviluppo economico e di progresso sociale.

Ha sottolineato la presenza di “liste competitive”, frutto di un lavoro di selezione e di valorizzazione di figure competenti e radicate nel tessuto sociale marchigiano, capaci di interpretare le esigenze del territorio e di proporre soluzioni innovative e concrete.

L’importanza del lavoro di squadra e la dedizione dei consiglieri regionali sono stati riconosciuti come fattori cruciali per il successo della campagna elettorale.

Il segretario ha posto l’accento sulla necessità di guardare ai risultati effettivi del voto, riconoscendo la natura imprevedibile del processo democratico, ma ha ribadito che la sua priorità è la vittoria del centrodestra, in quanto condizione imprescindibile per garantire la continuità amministrativa e la realizzazione di un programma di governo coerente e duraturo.

La prosecuzione del lavoro intrapreso negli anni precedenti, con particolare riferimento ai progetti avviati sotto la guida di Francesco Acquaroli, è stata presentata come un imperativo per il futuro della regione.

L’impegno a concludere le iniziative in corso, garantendo un’eredità positiva per le generazioni future, è stato esplicitamente dichiarato come elemento centrale della piattaforma politica di Forza Italia.

La stabilità governativa e la possibilità di implementare politiche lungimiranti sono state presentate come elementi chiave per il benessere della comunità marchigiana.

La presenza di Acquaroli, uscente presidente regionale, e del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha sottolineato il supporto e la collaborazione tra le figure chiave del partito a livello regionale e locale, evidenziando un fronte compatto e determinato a perseguire gli obiettivi condivisi.

La visione di Tajani, dunque, si proietta verso un futuro di crescita, di stabilità e di progresso per le Marche, ponendo al centro l’ascolto dei cittadini e la realizzazione di un progetto politico concreto e sostenibile.