Tentato omicidio a Sassoferrato: 8 anni a Sebastianelli

Davide Sebastianelli, 56 anni, ha ricevuto la condanna a otto anni di reclusione per il tentato omicidio della moglie, Patrizia Ceccolini, 51 anni, un drammatico evento consumatosi a Sassoferrato, in provincia di Ancona, il 6 maggio 2024.

La vicenda, carica di violenza e dolore, ha visto la vittima sfuggire miracolosamente alla morte grazie all’intervento tempestivo di un vicino di casa, un atto di coraggio che ha interrotto la furia dell’aggressore.

L’episodio si è verificato mentre Patrizia Ceccolini si apprestava a salire sulla propria autovettura per recarsi a prendere la figlia da scuola.

Sebastianelli, in un impeto di violenza inspiegabile, l’ha aggredita con un’arma da taglio, sferrando fendenti che avrebbero potuto avere conseguenze fatali.

L’intervento del vicino, testimone dell’aggressione, ha permesso di interrompere l’azione violenta e di scongiurare la tragedia.

La sentenza, emessa oggi dalla giudice Francesca De Palma del Tribunale di Ancona con il rito abbreviato, ha riconosciuto la gravità dei fatti e ha tenuto conto dell’aggravante del vincolo di parentela, elemento che esaspera la colpevolezza dell’imputato.

