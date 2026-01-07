Termovalorizzatore vs Economia Circolare: Scontro in Regione Marche

- PUBBLICITA -

L’inerzia politica che caratterizza l’azione dell’assessore Consoli, al punto che sembra un mero eco delle posizioni più intransigenti della destra nazionale, suscita profonda preoccupazione.

La sua insistenza, reiterata come un mantra, sulla presunta ineluttabilità di un impianto di termovalorizzazione per la gestione dei rifiuti regionali, appare miope e ideologicamente vincolata.

Questa visione, che ignora attivamente soluzioni innovative e sostenibili, è stata duramente contestata dal consigliere regionale del Partito Democratico, Antonio Mastrovincenzo.

Mastrovincenzo respinge con forza l’argomentazione secondo cui le alternative al termovalorizzazione si limiterebbero a un ruolo marginale di integrazione.

Afferma che l’assessore Consoli, in questo, rivela una profonda lacuna nella comprensione delle dinamiche della gestione moderna dei rifiuti.

Gli impianti di economia circolare, concepiti come veri e propri motori di trasformazione del paradigma gestionale, non sono semplici accessori, ma rappresentano un modello virtuoso che la Regione Marche dovrebbe abbracciare con coraggio e incentivare attivamente.

Questi impianti, basati sulla riduzione, il riuso, il riciclo e il recupero di materiali, offrono la concreta possibilità di trasformare i rifiuti in risorse, creando al contempo opportunità di sviluppo economico e occupazionale.

L’insistenza sull’ampliamento delle discariche, proposta come soluzione complementare, appare particolarmente dissonante, soprattutto se contestualizzata alla luce delle promesse elettorali passate.

Mastrovincenzo ricorda con amarezza come, nel 2019, l’assessore Consoli si fosse presentato agli elettori di Maiolati Spontini con la ferma intenzione di chiudere una discarica pubblica, impegnandosi a garantirne una gestione trasparente e rigorosamente controllata.

Questa contraddizione dimostra una mancanza di coerenza politica e solleva seri interrogativi sulla reale volontà di affrontare il problema della gestione dei rifiuti in modo responsabile e lungimirante.

La scelta di privilegiare una tecnologia obsoleta e potenzialmente dannosa per l’ambiente, come il termovalorizzatore, anziché investire in soluzioni innovative e sostenibili come gli impianti di economia circolare, denota una visione limitata e un’incapacità di cogliere le opportunità offerte dalla transizione verso un modello di sviluppo più rispettoso dell’ambiente e delle future generazioni.

È imperativo che la Regione Marche ripensi radicalmente la propria strategia di gestione dei rifiuti, abbandonando approcci semplicistici e abbracciando una visione più ampia e sostenibile, che metta al centro la tutela dell’ambiente e il benessere della comunità.