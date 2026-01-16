Tirreno-Adriatico: Le Marche motore di sviluppo e turismo.

- PUBBLICITA -

La Tirreno-Adriatico, più che una semplice gara ciclistica, si configura come un potente motore di sviluppo socio-economico per le Marche, un’edizione che, la numero 61, rappresenta un’occasione unica per proiettare il territorio a livello globale.

Francesco Acquaroli, Presidente della Regione, ha sottolineato come l’evento sia ormai un’inestimabile strumento di promozione, capace di generare un impatto positivo che va ben oltre il puro ambito sportivo, intrecciandosi con la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico regionale.

Le tappe marchigiane di quest’anno, con i loro percorsi stimolanti e suggestivi – Marotta-Mombaroccio, San Severino Marche-Camerino e Civitanova Marche-San Bendetto del Tronto – offrono un assaggio della bellezza e della versatilità del territorio, invitando atleti e spettatori a scoprire un paesaggio ricco di contrasti, dalle coste sabbiose all’entroterra collinare.

L’importanza dello sport come catalizzatore di aggregazione, formazione e crescita personale è un principio cardine per l’amministrazione regionale.

Il ciclismo, in particolare, con la sua popolarità globale, incarna perfettamente questa visione, creando un ponte tra persone e luoghi, abbattendo confini e generando un senso di appartenenza.

Il turismo sportivo, riconosciuto come una risorsa strategica, beneficia direttamente della visibilità e dell’attrattiva di eventi di questo calibro.

L’impegno della Regione, testimoniato dalla scelta di Pesaro come sede della prima Coppa dei Campioni di calcio a 5 italiana, conferma la volontà di investire in questo settore in continua espansione.

Tiziano Consoli, Assessore Regionale allo Sport, ha delineato un futuro ancora più ambizioso per il territorio, con un rilancio significativo del ciclismo marchigiano.

L’orizzonte del 2026 vede l’aggiunta, al tradizionale appuntamento della Tirreno-Adriatico, l’arrivo della tappa Chieti-Fermo del Giro d’Italia, consolidando l’immagine delle Marche come destinazione ciclistica di eccellenza.

L’investimento complessivo di 74 milioni di euro in ciclovie e servizi dedicati, come il noleggio di e-bike, riflette la determinazione regionale a sfruttare appieno il potenziale del ciclismo, un settore che, a livello nazionale, genera un fatturato di 10 miliardi di euro e attira circa 89 milioni di presenze turistiche.

Questa visione lungimirante mira a trasformare le Marche in un vero e proprio paradiso per ciclisti, promuovendo uno stile di vita attivo, sostenibile e in armonia con l’ambiente.