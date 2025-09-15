Tolentino, grave incidente: giovane ferito, soccorso in elicottero

Nella mattinata odierna, un episodio drammatico ha scosso la comunità di Tolentino.

Un giovane, ancora minorenne, si è trovato protagonista di un grave incidente motociclistico, riportando lesioni che hanno richiesto l’intervento urgente del soccorso sanitario.

Il ragazzo, alla guida di una moto da strada marca Fantic, ha perso il controllo del veicolo in una zona particolarmente delicata del territorio comunale, precisamente in località San Michele, a ridosso del villaggio di emergenza ‘Campagnano’, un’area che ancora porta i segni del devastante terremoto che ha colpito la regione.

L’incidente, avvenuto attorno alle ore 13, ha visto la moto sbandare fuori dalla carreggiata, in un tratto di strada in direzione di Tolentino, immediatamente dopo aver superato il cimitero.

La gravità delle lesioni riportate dal giovane ha reso necessario un intervento tempestivo e specializzato.

Le squadre di soccorso, giunte rapidamente sul posto, hanno stabilizzato il ferito in codice rosso, riconoscendone la necessità di cure mediche avanzate.

La complessità dell’emergenza ha determinato l’utilizzo di un elicottero del servizio 118, che ha provveduto al trasferimento d’urgenza del ragazzo all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Un’azione cruciale per garantire la massima tempestività nella presa in carico del paziente e l’accesso alle risorse mediche più adeguate.

Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto e la gravità delle lesioni, il giovane è rimasto cosciente durante l’intero percorso di soccorso, un elemento che lascia sperare in un esito positivo.

Al momento, le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo sono oggetto di un’approfondita indagine da parte della Polizia Locale.

Gli investigatori stanno esaminando ogni aspetto della dinamica, compresa la possibile presenza di altri veicoli coinvolti nell’incidente, analizzando le condizioni del manto stradale, la visibilità e altri fattori ambientali che potrebbero aver contribuito all’evento.

L’obiettivo è ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e accertare le responsabilità, al fine di comprendere le ragioni dell’accaduto e prevenire il ripetersi di simili episodi, con particolare attenzione al rispetto delle normative in materia di circolazione stradale e alla sicurezza dei minori alla guida di veicoli a due ruote.

La comunità è in attesa di ulteriori dettagli e spera in una pronta guarigione per il giovane coinvolto.