Umbria e Marche: Perugia e Fabriano siglano un’alleanza strategica

Un’alleanza strategica per l’Umbria e le Marche: le amministrazioni di Perugia e Fabriano siglano un protocollo d’intesa volto a rafforzare l’attrattiva turistica e la promozione del ricco patrimonio culturale e naturale che le accomuna.

La cerimonia, celebrata a Palazzo dei Priori a Perugia, ha visto la partecipazione delle sindache Vittoria Ferdinandi e Daniela Ghergo, affiancate dagli assessori Fabrizio Croce e Andrea Giombi, testimoniando l’impegno congiunto verso un futuro di crescita sostenibile e valorizzazione del territorio.

Questo accordo non rappresenta un mero atto formale, bensì la concretizzazione di un percorso preesistente, inteso come base solida per una collaborazione più ampia e profonda.

Le sindache hanno sottolineato come Perugia e Fabriano, pur distinte geograficamente, siano legate da un filo conduttore fatto di storia, arte e tradizioni, incarnato simbolicamente dalle maestose fontane: la Maggiore perugina, capolavoro di Andrea Pisano, e lo Sturinalto fabrianese, esempio sublime di scultura rinascimentale.

La visione che anima questa iniziativa va oltre una semplice cooperazione tra due comuni.

Si tratta di un invito a ripensare il ruolo dell’ “Italia mediana”, una fascia del Paese spesso marginalizzata nelle strategie nazionali, ma ricca di potenzialità ancora inespresse.

“Dobbiamo costruire orizzonti più ampi, un protagonismo che permetta a queste aree di emergere”, ha affermato Ferdinandi, auspicando un’alleanza più ampia che coinvolga altri territori.

Il protocollo d’intesa prevede la strutturazione di un progetto integrato, che abbracci diverse dimensioni: turistica, culturale, identitaria, ambientale ed enogastronomica.

L’obiettivo è creare un’offerta turistica diversificata e di alta qualità, capace di intercettare un pubblico sempre più attento all’autenticità e all’immersione nel territorio.

La valorizzazione dei sistemi museali, con agevolazioni per favorire l’interscambio di visitatori, rappresenta un tassello fondamentale di questa strategia.

L’assessore Giombi ha sottolineato l’importanza del dialogo tra realtà vicine come espressione di reciproca valorizzazione e solidarietà.

Croce, invece, ha evidenziato come la sinergia sia un elemento imprescindibile per un turismo esperienziale, che miri a creare un legame profondo tra il visitatore e il territorio.

Questo accordo si pone come un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti locali possa generare un impatto positivo sul territorio, promuovendo lo sviluppo economico, la salvaguardia del patrimonio culturale e la creazione di un’identità condivisa.

L’ambizione è quella di trascendere i confini amministrativi, creando una rete di relazioni che contribuisca a rafforzare il ruolo dell’Italia centrale nel panorama nazionale e internazionale.