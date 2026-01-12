Un futuro che si.allarmico.All’odA.

- PUBBLICITA -

La recente consultazione democratica che ha visto coinvolti i cittadini di Senigallia rappresenta un’inversione di tendenza significativa nel panorama politico locale, un segnale di rinnovato interesse civico e di volontà di partecipazione attiva alla definizione del futuro urbano.

Il processo di selezione del candidato sindaco unitario del campo progressista, orchestrato con rigore e trasparenza, ha superato il quorum di aspettative, con una affluenza che attesta la vitalità e l’apertura al dialogo di una comunità desiderosa di protagonismo.

Oltre mille settecento persone, distribuite in undici seggi dislocati sul territorio comunale, hanno espresso il proprio voto, dimostrando un impegno che va al di là della semplice formalità elettorale.

Il risultato, con la vittoria di Dario Romano – sostenuto da un solido consenso pari al 65% – non deve essere interpretato come una semplice indicazione di preferenza, ma come l’emersione di una visione condivisa, di un progetto politico orientato verso l’inclusione e la responsabilità.

Il confronto con Marco Lion, esponente di una sensibilità ecologista e progressista, ha arricchito il dibattito, stimolando riflessioni cruciali sulle sfide ambientali e sociali che attendono la città.

L’esito di queste primarie non è un punto di arrivo, bensì l’inizio di un percorso complesso e impegnativo.

Il Partito Democratico, a livello locale, provinciale e regionale, riconosce l’importanza di questa fase, che richiede un raccordo efficace tra le diverse anime del campo largo.

La sfida ora è trasformare questo impulso partecipativo in un progetto politico concreto, capace di tradurre le aspettative dei cittadini in azioni concrete.

Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa democratica: agli elettori che hanno esercitato il proprio diritto di voto, ai volontari che hanno garantito l’organizzazione dei seggi con professionalità e dedizione, e ai candidati che hanno affrontato il confronto con correttezza e passione.

Guardando alla primavera e alle elezioni amministrative, il centrosinistra si impegna a un approccio basato sull’ascolto attento e costante delle esigenze della comunità, sulla valorizzazione delle risorse umane e intellettuali presenti sul territorio, e sulla formulazione di soluzioni innovative e sostenibili per affrontare le problematiche urbane.

L’umiltà, la capacità di apprendere dagli errori e la determinazione a perseguire il bene comune saranno i pilastri di questo sforzo collettivo, finalizzato a costruire una Senigallia più giusta, inclusiva e prospera per tutti.

Il futuro della città si gioca in questo impegno condiviso e nella volontà di tradurre gli ideali di partecipazione e responsabilità in un cambiamento reale e duraturo.