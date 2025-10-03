Urbino Award a Steven Clemons: un ponte tra Italia e Stati Uniti

Il prestigioso Urbino Award, giunto alla sua diciannovesima edizione, celebra l’eccellenza nel panorama informativo statunitense, riconoscendo quest’anno l’autorevole giornalista e imprenditore Steven Clemons.

L’annuncio, solenne e significativo, è stato ufficializzato dall’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, durante un elegante evento tenutosi presso Villa Firenze a Washington D.

C.

L’Urbino Award si configura come un’importante piattaforma di scambio e comprensione reciproca tra Italia e Stati Uniti.

Il riconoscimento non è solo un tributo al talento di Clemons, ma anche un simbolo dell’impegno italiano a favorire un dialogo profondo e articolato sulla realtà americana, in un momento storico complesso, segnato da trasformazioni significative e da una miriade di opportunità inedite per il nostro Paese.

L’ambasciatore Peronaci ha sottolineato come il premio rafforzi l’immagine dell’Italia come fulcro culturale, capace di ospitare una riflessione lucida e indipendente sugli Stati Uniti.

Questa iniziativa, che culminerà in un evento a Urbino il 22 novembre, ambisce a promuovere una narrazione sfumata e contestualizzata, andando oltre le semplificazioni e le narrazioni superficiali spesso veicolate dai media.

Steven Clemons, accettando il premio, ha espresso un profondo apprezzamento per il significato intrinseco di Urbino.

Ha evidenziato come la città rappresenti un modello di civiltà, un luogo in cui la cultura, l’arte e, soprattutto, la capacità di pensiero critico e il dialogo costruttivo sono stati sempre al centro delle priorità.

Urbino, con la sua storia millenaria, incarna l’ideale del progresso umano, legato indissolubilmente al benessere e all’evoluzione della comunità.

Il premio, in questo senso, si rivela un omaggio a una tradizione di apertura mentale e di impegno civile, valori che Clemons ritiene fondamentali per affrontare le sfide del nostro tempo e costruire un futuro più equo e prospero.