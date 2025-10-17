Vallefoglia: Nuova Visione per lo Sviluppo Provinciale

La Vallefoglia e l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo si trovano di fronte a una sfida cruciale: ripensare il modello di sviluppo e di governance provinciale, ormai inadeguato a rappresentare le dinamiche complesse che caratterizzano il territorio.

Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia, ha sollevato una questione di primaria importanza, sottolineando la necessità di superare una visione politica ancora eccessivamente incentrata sul tradizionale triangolo Pesaro-Urbino-Fano (PUF), un’impostazione che rischia di soffocare le potenzialità di una realtà in profonda evoluzione.

La vallata del Foglia, con una popolazione residente stimata in circa 180.000 abitanti, si distingue per un’eccezionale capacità di attrazione: ogni giorno accoglie una forza lavoro pendolare e un flusso di consumatori che eleva il numero complessivo di presenze giornaliere a circa 50.000 individui, consolidando la posizione di Vallefoglia come il terzo comune più popoloso della provincia.

Questa vitalità demografica e la conseguente concentrazione di attività economiche e sociali rendono imprescindibile una nuova riflessione strategica a livello provinciale.

Il sindaco Ucchielli invita a un dialogo costruttivo e condiviso, focalizzato sulle priorità reali dei cittadini: un sistema sanitario efficiente e accessibile, la tutela della salute pubblica, investimenti mirati in infrastrutture, servizi essenziali di qualità e, soprattutto, uno sviluppo sostenibile che concili crescita economica e rispetto dell’ambiente.

Questa prospettiva implica la necessità di affrontare temi cruciali come la mobilità, la gestione delle risorse idriche, la transizione ecologica e l’innovazione tecnologica, con un approccio che tenga conto delle specificità del territorio vallivo e delle sue potenzialità ancora inesplorate.

L’iniziativa dell’INPS, che prevede un contributo economico di 500 euro per 224 nuclei familiari residenti nel territorio di Vallefoglia attraverso la “Carta Dedicata a Te”, rappresenta un segnale tangibile di sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Questo contributo, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e erogato una tantum nel 2025, testimonia l’attenzione verso le esigenze primarie dei cittadini e l’impegno a mitigare l’impatto della crisi economica.

L’erogazione diretta sulla carta, inoltre, mira a semplificare il processo di accesso e a garantire l’efficacia del supporto.

Tuttavia, questa misura, seppur significativa, deve essere integrata in un quadro più ampio di politiche sociali volte a promuovere l’inclusione, l’occupazione e la crescita economica, generando opportunità di sviluppo duraturo per l’intera comunità della vallata del Foglia.

L’auspicio è che questa iniziativa possa stimolare un dibattito più ampio sulla necessità di un patto territoriale che riconosca la centralità della Vallefoglia e dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo nella strategia di crescita complessiva della provincia.